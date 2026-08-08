Lucas Gatti 08 AGO 2026 - 17:17h.

El padre de Leo Messi ha sido una de las figuras más importantes y determinantes para el astro argentino

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Jorge Messi murió este sábado a los 68 años en Rosario y dejó una historia inseparable con su hijo Lionel. Mucho antes de convertirse en el padre y representante de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, Jorge era simplemente el hombre que llevaba a su hijo a entrenar, observaba sus primeros partidos y buscaba la manera de que aquel niño que jugaba con una pelota entre los pies pudiera seguir creciendo dentro del fútbol. Su papel fue mucho más allá del de un padre: acompañó cada decisión, afrontó los obstáculos y, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en una figura central de la carrera deportiva y empresarial de Leo.

La historia comenzó en Rosario, en una familia futbolera. Jorge, nacido en 1958, trabajaba en una fábrica metalúrgica y junto con Celia Cuccittini formó una familia de cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. En esa casa, como recordó alguna vez Leo, el fútbol era uno de los temas principales. Lionel comenzó a jugar muy pequeño en Abanderado Grandoli y luego llegó a Newell’s Old Boys, donde rápidamente quedó claro que tenía algo diferente.

A los cuatro años, Messi tuvo su primer contacto con Grandoli. Según recordó el propio Leo, había ido con su abuela Celia, a acompañar a su hermano Matías y terminó entrando a jugar porque faltaba un chico para completar el equipo. Desde entonces, el balón se convirtió en el centro de su vida. Cuando llegó a Newell’s, a los siete, comenzó a competir contra chicos mayores y a llamar la atención por una capacidad que ya parecía fuera de lo común. Entre 1994 y 1999 disputó 176 partidos y marcó 234 goles en las inferiores del club rosarino, según la Asociación del Fútbol Argentino.

Jorge fue una presencia constante durante esos primeros años. No solamente acompañaba a su hijo: también conocía el fútbol desde adentro y entendía que ese talento necesitaba oportunidades. La familia comenzó a enfrentarse, sin embargo, con un problema que podía cambiarlo todo. Lionel tenía una deficiencia de la hormona de crecimiento y necesitaba un tratamiento costoso para poder alcanzar su desarrollo físico. El problema no era el talento: era encontrar la forma de sostener económicamente un tratamiento que rondaba los mil dólares mensuales en aquella época.

Jorge hizo todo lo que estuvo a su alcance para conseguir que Leo continuara con el tratamiento. Llegó a buscar ayuda entre sus empleadores y empresas de Rosario para afrontar los costos, mientras la familia evaluaba alternativas para que el chico pudiera seguir jugando. Newell’s no estaba en condiciones de asumir el gasto durante mucho tiempo y River también mostró interés en el futbolista, aunque finalmente la historia tomaría otro destino: Barcelona.

De Argentina a Barcelona, el paso adelante de Messi

En septiembre de 2000, Lionel viajó a España para realizar una prueba en el club catalán. Tenía apenas 13 años. La aventura implicaba muchísimo más que una prueba futbolística: significaba sacar a un niño de Rosario, llevarlo a un país desconocido y apostar prácticamente todo a una oportunidad que todavía no ofrecía certezas. Jorge decidió quedarse junto a él mientras el resto de la familia regresaba a Rosario. Padre e hijo afrontaron juntos aquella etapa inicial en el club Culé.

La adaptación no fue sencilla. Barcelona todavía debía resolver cuestiones administrativas y contractuales, y la familia necesitaba certezas sobre el futuro de Leo. La famosa servilleta en la que se dejó por escrito el compromiso inicial del club con Messi se convirtió en uno de los símbolos de aquella historia. Después, llegarían los acuerdos formales, el tratamiento médico y la incorporación definitiva del chico a La Masia. Pero detrás de cada uno de esos pasos, estaba Jorge intentando entender un mundo nuevo y tomando decisiones que podían marcar para siempre el futuro de su hijo.

A partir de allí, el papel de Jorge comenzó a transformarse. Ya no era solamente el padre que llevaba a Leo a entrenar. Tuvo que aprender de contratos, negociaciones, derechos de imagen, cuestiones fiscales y relaciones con clubes y empresas. Con el crecimiento de Lionel, esa responsabilidad aumentó. Jorge se convirtió en su representante y en una de las personas encargadas de administrar los asuntos profesionales que rodeaban al futbolista.

El fenómeno Messi convirtió aquella tarea familiar en una estructura empresarial de enorme dimensión. Contratos con Barcelona, renovaciones, acuerdos comerciales, derechos de imagen, decisiones sobre el futuro deportivo y posteriormente, el desembarco en otros mercados hicieron que Jorge pasara a moverse en un escenario completamente diferente al de sus primeros años en Rosario. Su nombre comenzó a aparecer junto al de grandes clubes, empresarios, abogados y representantes del fútbol internacional.

Pero su función nunca quedó limitada a la negociación. Jorge también fue una de las figuras que acompañó a Leo durante los momentos de mayor presión de su carrera. Cuando las decisiones deportivas fueron cuestionadas, cuando aparecieron conflictos contractuales o cuando el futuro del futbolista generó incertidumbre, el padre estuvo cerca. Esa relación profesional, al mismo tiempo, estuvo atravesada por un vínculo familiar que había comenzado mucho antes de que Lionel Messi fuera Lionel Messi.

La carrera de Leo fue creciendo hasta convertirlo en una figura global. Barcelona, la Selección Argentina, París Saint-Germain e Inter Miami fueron distintas estaciones de un recorrido extraordinario. En cada una de esas etapas, Jorge continuó teniendo un papel preponderante en la administración de su carrera y de sus negocios. Su tarea fue evolucionando al mismo ritmo que la dimensión del futbolista: de acompañar a un niño a entrenar en Rosario a participar de decisiones que involucraban a una de las marcas deportivas más importantes del planeta.

Hay, sin embargo, una manera más sencilla de explicar quién fue Jorge Messi. Antes de ser representante, empresario y negociador, fue el padre que entendió que aquel chico pequeño que jugaba en Grandoli tenía una posibilidad diferente. Fue quien buscó dinero para su tratamiento cuando todavía nadie podía saber hasta dónde llegaría, quien viajó con él a Barcelona cuando tenía 13 años y quien se quedó a su lado cuando la aventura europea todavía era una apuesta.

La dimensión que alcanzó Lionel Messi terminó haciendo que Jorge fuera observado también como empresario y representante. Pero detrás de esa figura siempre estuvo la misma historia: la de un padre que acompañó a su hijo desde el comienzo y que tuvo que aprender sobre la marcha a manejar el mundo que se abrió alrededor de su talento. El éxito de Leo transformó a la familia Messi, pero Jorge nunca dejó de ocupar el lugar desde el que comenzó todo: el de su principal respaldo.

Ahora, con su fallecimiento en una clínica médica en Rosario, queda una historia que excede los contratos, las cifras y los negocios. La carrera de Lionel Messi puede explicarse a través de goles, títulos y récords, pero también tiene una dimensión familiar que comenzó mucho antes de los grandes estadios. En esa parte de la historia, Jorge Messi fue protagonista. Fue el hombre que estuvo detrás del futbolista antes de que el mundo lo conociera y que, durante décadas, acompañó a Leo mientras se convertía en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.