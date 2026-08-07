El Atlético recibe la primera oferta por Sorloth: una cesión con obligación de compra

Juan Pérez 07 AGO 2026 - 12:55h.

El Fenerbahçe se une al interés de Besiktas y Juventus

La Juve utiliza a Nico González como llave para fichar a Sørloth

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La activación del Atlético de Madrid en los últimos días tienda una relación extrema con el mercado de fichajes con la más que posible salida de Alexander Sorloth para cambiar la delantera. La salida del noruego es fundamental para acometer el fichaje de Vlahovic, tanto por hueco como por los beneficios económicos, y en esas aparece el Fenerbahçe con una primera tentativa que pasa por una cesión con opción de compra.

Mateu Alemany tiene mucho trabajo en las próximas semanas para componer el equipo ideal para Diego Simeone, tanto en las salidas como en las llegadas. Los nombres de Ruggeri, Almada, Nahuel Molina y Sorloth están en el punto de mira para abandonar el club (si no hay más novedades con Julián Álvarez) mientras el Cuti Romero, Nico González y Vlahovic esperan como posibles recambios de lujo.

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La novedad de las últimas horas según Orazio Accomando, periodista de Mediaset Italia, está en que el interés llega desde Turquía una vez más y es que además del Besiktas, el Fenerbahçe también quiere al delantero. La información habla de una primera oferta para conseguir al jugador cedido con una obligación de compra de unos 35 millones de euros, una propuesta extraña teniendo en cuenta las necesidades del Atleti.

En los últimos días se ha desvelado que el precio estimado para vender a Sorloth está en los 40 millones, pero una cesión con obligación de compra no parece la mejor solución a corto plazo para acometer otros fichajes. Aún así no es extraño, porque en Italia afirmaron hace unos días que la Juventus también quería maniobrar con una operación similar para conseguir al jugador.

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Las cuentas de Mateu Alemany son sencillas, el Atlético de Madrid necesita vender antes de gastar en este mercado después de los movimientos realizados, pero la mejor noticia posible es entender que tanto Besiktas como Juventus y ahora Fenerbahçe pueden entrar en una puja si entienden que Sorloth está en el mercado.