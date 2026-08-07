Erik Bretos vuelve a por Endrick

Juan Pérez 07 AGO 2026 - 10:48h.

El brasileño pierde opciones de quedarse en la plantilla tras la llegada de Diomande

Endrick está de vuelta: estas son sus opciones de quedarse con Mourinho

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El goteo de nombres de la Real Sociedad en el mercado de fichajes deja Endrick como una posibilidad más dentro del dilema de superar la primera semana del mes de agosto sin confirmar un solo traspaso. La ambición de confeccionar una plantilla para Europa coloca al brasileño en el punto de vista de Erik Bretos, que ya intentó su incorporación el año pasado y ahora intenta darle posibilidades a Matarazzo para sacar a Oyarzabal del área rival.

La llegada de Pellegrino Matarazzo significó una revolución en el conjunto txuri-urdin en muchas instancias, una de ellas la posición de Mikel Oyarzabal en muchos partidos. Una de las ideas que mejor le funcionaron al estadounidense fue cambiar la posición del punta para darle algo más de libertad por detrás de un referente, un encaje que cuadra a la perfección con la intención de buscar un tercer atacante de élite.

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La exclusiva de Mundo Deportivo habla de un acercamiento de la Real Sociedad para tantear al Real Madrid y al jugador sobre la posibilidad de conseguir una cesión del brasileño. Un movimiento que el club ya intentó en agosto del año pasado pero se quedó a medias por la lesión del joven de 20 años. En Donostia lo ven como una oportunidad, por eso se posicionan tanto como lo han hecho Villarreal y Betis según la misma información, porque el jugador solo quiere salir si tiene opciones en un club que juegue en Europa.

A pesar de que los focos están en la operación por el central, Bretos también quiere algo más de movilidad en el ataque con un perfil diferente que pueda jugar al espacio. Orri Óskarsson no es ese tipo de jugador a pesar de estar bordando la pretemporada, y con la posibilidad de unir su titularidad con la de Oyarzabal, la presencia de más jugadores de ataque puede ser trascendental para una temporada tan larga con tres competiciones.

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A día de hoy Gorka Carrera tenía ese perfil después de brillar el año pasado con 15 goles en LaLiga Hypermotion, pero las dinámicas actuales, la ausencia de movimientos y el descaro del brasileño encajan a día de hoy algo más. Falta ver qué sucede en las próximas semanas si el atacante no encuentra una salida que le prometa más minutos y, sobre todo, si quiere quedarse en LaLiga.