Pablo Sánchez 05 AGO 2026 - 08:31h.

La Real Sociedad cambia de perfil y apuesta por Nathan Zézé: las aristas del fichaje

Los txuri urdin y el Athletic son los dos únicos clubes de LALIGA EA SPORTS sin refuerzos hasta la fecha

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La Real Sociedad sigue transitando sin prisas por el mercado de fichajes estival. Erik Bretos maneja opciones y negocia con otros clubes sin que, de momento, ninguna operación haya cristalizado. Esto plantea diversas opciones de futuro a tener muy en cuenta ante la extensa temporada que se avecina para el conjunto txuri urdin. En ese horizonte asoma el nombre de Jon Martín y una opción de futuro que Pellegrino Matarazzo no vería con malos ojos.

Según cuenta Noticias de Gipuzkoa, la Real Sociedad podría plantearse mantener al jugador en plantilla con dorsal del filial como hasta ahora. Las salidas de dos centrales como Elustondo y Caleta-Car hacían pensar que Jon Martín obtendría uno de esos dorsales. Pero la idea de Pellegrino Matarazzo es contar con una plantilla extensa para las tres competiciones que tiene por delante y ello, sumado a un mercado de fichajes en el que todavía no hay novedades cerradas, lleva al club a plantearse esta opción.

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La continuidad de Jon Martín sin dorsal del primer equipo le permitiría alternar su disponibilidad entre la Real Sociedad y el Sanse tantas veces como sus respectivos cuerpos técnicos deseen. En estos momentos hay cinco dorsales libres del tope de 25 que se permite en LALIGA EA SPORTS a la espera de que vayan llegando fichajes. Aún faltan piezas para concretar este puzzle, pero la opción está en el horizonte.

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Nathan Zézé, en la órbita de la Real

Una de las prioridades de la Real Sociedad en el mercado es reforzar su defensa y para ello asoma el nombre de Nathan Zézé, quien se suma a Ladislav Krejci como posibles opciones. Tal y como cuenta Matteo Moretto, el club gipuzkoano valora una cesión ante su elevado coste. Erik Bretos también tendrá que pelear por su fichaje este mes de agosto ante un buen número de competidores.