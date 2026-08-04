La complejidad de la operación por Edson Álvarez, cada vez más lejos de la Real Sociedad

Juan Pérez 04 AGO 2026 - 10:53h.

El central está más cerca del Ajax a expensas de la operación de Mika Godts

Los puntos a favor y en contra de la Real Sociedad para el fichaje de Ladislav Krejci

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La ausencia de fichajes en la planificación de Erik Bretos para la Real Sociedad pone una lupa en todos los nombres que han sonado para el conjunto txuri-urdin durante las últimas semanas. El internacional mexicano Edson Álvarez es uno de los perfiles más repetidos para entrar en el bloque de Pellegrino Matarazzo, pero la pugna con el Ajax no pinta bien si finalmente el conjunto de Míchel logra una de las ventas más sonadas del mercado.

La información desde Holanda del medio De Telegraaf, que ya adelantó la pelea entre Real Sociedad y Ajax por el central mexicano, apunta en las últimas horas a un adelantamiento por parte del conjunto de Ámsterdam. A pesar de la lucha entre ambos equipos, la petición del West Ham para dejar salir al jugador se beneficia de los millones que vuelan entre transferencias, y el equipo entrenado por el español Míchel toma ventaja por el caso de Mika Godts.

El descenso del West Ham empuja al conjunto inglés a vender a Edson Álvarez pero los requisitos no son bajos, de hecho las afirmaciones hablan de un montante cercano a los 15 millones de euros. Las propuestas de Ajax y Real Sociedad estaban lejanas a eso, pero la salida del extremo izquierdo belga Mika Godts puede facilitar eso para los holandeses, porque el PSG de Luis Enrique está detrás de la perla que viene de anotar 17 goles y de dar 12 asistencias.

Esta operación puede estar alrededor de los 60 millones de euros, y el Ajax la puede aprovechar para recuperar a Edson Álvarez, que de hecho ya ha tenido conversaciones con el club y podría haber estado en Ámsterdam la semana pasada. Ese primer acercamiento deja muy lejos a la Real Sociedad tanto de las pretensiones del club como del jugador, alejando así la opción de un central que es una de las grandes necesidades de la plantilla de Matarazzo.