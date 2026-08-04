Joselu Mato y Dani Carvajal se machacan a entrenar como agentes libres y avivan el mercado

Fran Duarte Madrid, 04 AGO 2026 - 10:13h.

Los dos jugadores han mostrado que siguen al máximo nivel y los clubes se relamen por su fichaje a coste cero

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Queda un mes para el cierre del mercado de fichajes y todavía puede haber muchas sorpresas. La mayoría de los equipos continúan cerrando sus plantillas y los jugadores sin contrato se postulan como los principales candidatos para reforzar algunos de los clubes más importantes. Dos jugadores de los jugadores de talla mundial que se encuentran ahora mismo sin equipo son Joselu Mato y Dani Carvajal. Ambos futbolistas han compartido un vídeo en sus redes sociales de sus entrenamientos este verano y ya hay muchos aficionados que se relamen con sus fichajes.

Los dos exfutbolistas del Real Madrid, que también son cuñados, siguen machacándose a entrenar a pesar de no tener equipo y han subido un vídeo en su perfil de Instagram haciendo ejercicios de fuerza y entrenando juntos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas mientras siguen perfilando sus próximos equipos. El vídeo se ha llenado de comentarios de aficionados pidiendo a los dos jugadores fichar por sus equipos y se presentan como una gran oportunidad para muchos clubes de cara a la temporada que viene.

Dani Carvajal y Joselu Mato, dos gangas en el mercado a coste cero

En el caso de Carvajal, que terminó su etapa en el Real Madrid la temporada pasada, se le ha relacionado en las últimas semanas con la Serie A y suena con fuerza para llegar como agente libre al Inter de Milán como recambio de Denzel Dumfries. El club neroazzuro aún no ha confirmado ninguna oferta definitiva, pero siguen estudiando la viabilidad del fichaje del veterano lateral para reforzar el carril derecho tras la marcha del Dumfries al Real Madrid. También ha habido rumores que acercan al defensor de Leganés a la MLS como refuerzo para el proyecto del Inter de Miami en torno a Leo Messi.

Con respecto a Joselu, que también terminó la temporada pasada su vinculación con el Al Gharafa, se ha relacionado su nombre con el Dépor, aunque, a sus 36 años, también ha despertado el interés de otros equipos de LALIGA como el Getafe o el Alavés. El delantero ya estuvo en el Dépor durante la temporada 2016/17 en la que anotó 6 goles. La dirección deportiva de Fernando Soriano estudia su fichaje como agente libre y sería un golpe en la mesa para reforzar la delantera con el ariete.