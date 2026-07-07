Celia Pérez 07 JUL 2026 - 19:12h.

El delantero apuesta por su vuelta al Dépor dejando otras ofertas de lado

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Martes de movimientos en Riazor. A lo largo del día de hoy el club herculino ha hecho oficial el traspaso de Luis Chacón al Valladolid, al que todavía le restaban dos años de contrato con la entidad blanquiazul, el fichaje de Bright Ede, el joven defensa central de solo 19 años que firma por cinco temporadas, y la llegada de Alberto Rodríguez como entrenador del Dépor femenino. Días frenéticos en los que no se paran en las oficinas coruñesas, que aún están pendientes de cerrar el que sería uno de los bombazos del verano: la vuelta de Joselu Mato.

Según desvela Quincemil, el Dépor está muy cerca de conseguir el regreso del delantero procedente del futbol catarí. Tanto el club como el agente del futbolista están ultimando los detalles para su vuelta al cuadro herculino tras finalizar su vinculación con el Al Gharafa. A sus 36 años, el delantero cuenta también con el interés de clubes de Primera división como Alavés o Getafe, pero su deseo es volver a Galicia y formar parte del conjunto de Antonio Hidalgo en el regreso a Primera división del club ocho años después.

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De esta forma la dirección deportiva de Fernando Soriano daría un golpe importante en la mesa con un refuerzo para la delantera como es Joselu Mato. El ariete, tras dos temporadas en el fútbol catarí después de salir del Real Madrid, regresaría a España de la mano del Dépor y aportaría experiencia y veteranía en la zona de ataque.

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En el Dépor ya estuvo durante la temporada 2016/2017, anotando seis goles entre LALIGA y la Copa del Rey. Solo fue un año tras el cual puso rumbo a Inglaterra con el Newcastle. Dos campañas en la Premier antes de poner rumbo a España de nuevo y pasar por Alavés, Espanyol y Real Madrid.