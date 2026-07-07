Pablo Sánchez 07 JUL 2026 - 08:39h.

El Dépor consigue el fichaje de Bright Ede: revisión médica superada y contrato firmado

No estuvo presente en el primer día del equipo en Abegondo

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El Deportivo 26/27 echó a rodar este pasado lunes con las pruebas médicas y continuará este martes con la primera sesión de entrenamiento. Antonio Hidalgo citó a 27 futbolistas, entre los cuales no estaban aquellos que no entran en los planes del club y que andan inmersos en diversas operaciones para resolver su futuro. Uno de ellos es Álex Petxarroman.

El lateral diestro está muy cerca de concretar su marcha de un Dépor al que llegó en 2024 pero donde nunca llegó a cuajar. Tal y como informa La Opinión de A Coruña, su próximo destino parece ser el Ceuta. Las negociaciones están muy avanzadas para que el futbolista se convierta en nueva pieza de José Juan Romero en la segunda temporada del cuadro caballa en LALIGA HYPERMOTION.

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Petxarroman firmará dos temporadas en el Ceuta y pondrá así punto y final a su etapa como futbolista coruñés. Llegó a Riazor en 2024 bajo el avala de Imanol Idiakez, pero en su primera temporada tampoco disfrutó de los minutos que le hubiera gustado. El segundo año no entró en los planes de Antonio Hidalgo y se formalizó su cesión al Andorra, club del que precisamente llegó al Dépor en 2024.

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En Andorra tampoco encontró esa continuidad que buscaba y ahora parece ser que su futuro, si nada cambia estará ligado a Ceuta. Con esta salida, Fernando Soriano sigue avanzando en una de las tareas pendientes del club en el presente mercado estival.

Pruebas médicas en la vuelta al trabajo

La plantilla del Deportivo arrancó este lunes la pretemporada con las habituales pruebas médicas y valoraciones físicas, supervisadas por el doctor Alejandro Mejuto, jefe de los Servicios Médicos del club blanquiazul.

A continuación, por grupos, los jugadores se desplazaron al Hospital HM Modelo para someterse a un electrocardiograma y un ecocardiograma, supervisado por las cardiólogas Eugenia Vázquez y Ana Álvarez, acoompañadas por el director médico de HM Hospitales en Galicia, Pablo Asensio.

El entrenador deportivista, Antonio Hidalgo, dispuso esta primera semana de pretemporada de 6 sesiones de trabajo hasta el sábado 11 incluido, con doble sesión el jueves. La primera sesión en campo será mañana por la tarde en la ciudad deportiva de Abegondo.