Celia Pérez 06 JUL 2026 - 18:24h.

El central del Motor Lublin

El Cádiz tantea el fichaje de un defensa del Dépor: a la espera de una decisión en pretemporada

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A falta de días para dar el pistoletazo de salida a una pretemporada ilusionante, la de la vuelta a Primera, el mercado del Dépor no para. Fernando Soriano afronta una semanas claves para tratar de crear un proyecto de garantías para Antonio Hidalgo y no son pocos los frentes que tiene abiertos. A las salidas, se suman también los refuerzos que deben llegar a Riazor y ahí ha entrado con fuerza el nombre de Bright Ede.

Según cuenta Matteo Moretto el club herculino está muy cerca de firmar al defensa del Motor Lublin. Apunta que las negociaciones entre clubes están muy avanzadas, tal y como adelantó Meczykipl, y tanto es así que ya tendría hasta el acuerdo cerrado con el futbolista. Todo está apalabrado para que desembarque a las órdenes de Antonio Hidalgo con un contrato de cinco años.

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El defensa ha sido bastante pretendido en este mercado de verano, con clubes como Chelsea o Manchester United tras sus pasos, pero para Bright ha primado elegir un proyecto deportivo en el que pueda tener continuidad y le permita crecer con minutos.

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Fernando Soriano señala a ocho jugadores

Para poder hacer frente a los fichajes que deben llegar a Riazor, Fernando Soriano pone especial atención en la 'operación salida'. Es necesario que salgan futbolistas de la primera platilla para así poder afrontar las llegadas y en este sentido ha marcado ocho decisiones. La entidad coruñesa busca una salida para Luis Chacón, muy cotizado en el mercado de la categoría de plata, al igual que ocurre con Álex Petxarroman. Este primer grupo de señalados lo completan Mohamed Bouldini, de regreso tras su cesión, y los canteranos Rubén López, Jairo Noriega, Diego Gómez, Martín Ochoa y Álvaro Mardones., aunque algunos podrían quedarse en el filial.

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A estos ocho jugadores habría que sumar el nombre de otro seis, como son Eric Puerto, Charlie Patiño, José Ángel Jurado, Arnau Comas, Kevin Sánchez e incluso Zakaria Eddahchouri, aunque el caso del ariete está más sujeto a una oferta potente de mercado. Y todo ello sin obviar el cambio que ha sufrido la situación de Álvaro Ferllo con la llegada de Leo Román.