Mateu Alemany sorprende al Deportivo con Lucas Noubi y un plan de futuro en el Atlético de Madrid

Ángel Cotán 04 JUL 2026 - 21:57h.

El equipo colchonero busca nuevos cromos en el eje de la defensa

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El Atlético de Madrid tiene varias tareas por delante en este mercado de fichajes veraniego, aunque una de ellas cobra especial importancia. El eje de la zaga deberá reforzarse, como mínimo, por partida doble. Una vez oficializada la salida de Clément Lenglet y a la espera de novedades por el futuro de José María Giménez, Mateu Alemany sorprende con un objetivo de futuro.

Diego Pablo Simeone demanda cromos con la intención de elevar el nivel de los acompañantes de Marc Pubill, indiscutible en los planes del técnico argentino. En este sentido, la dirección deportiva colchonera maneja varios perfiles y uno de ellos pertenece al Deportivo de A Coruña. Se trata de Lucas Noubi.

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Mateu Alemany sorprende al Deportivo con Lucas Noubi

Según informa el Diario AS, el Atlético de Madrid sigue la pista del zaguero belga. Y no es un interés reciente, pues Mateu Alemany y su equipo de trabajo han seguido durante el pasado curso toda la evolución de Lucas Noubi en Riazor. A sus 21 años, el defensa se ha adueñado del eje de la zaga herculina y se ha convertido en todo un líder dentro del campo.

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En su primera temporada en el fútbol español, Lucas Noubi ha llamado la atención del club colchonero, pero también de la Premier League. La citada fuente afirma que son varios los equipos ingleses que tienen en su radar al jugador del Deportivo, aunque en A Coruña están tranquilos.

Con contrato hasta 2029, el club blanquiazul podrá hacerse fuerte en unas hipotéticas negociaciones por Lucas Noubi, y salvo giro inesperado, apunta a aferrarse a su cláusula de rescisión. El Atlético de Madrid, que maneja muy buenos informes del internacional Sub 21 por Bélgica, aún debe definir su plan inmediato en el mercado de fichajes, pues se le valora como una opción de futuro muy interesante.