"Lo que ellos decidan, estaré dispuesto a escucharlos", expresó el central de Uruguay

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José María Giménez habla por primera vez de su futuro. Y tirando de sinceridad, admite que podría salir del Atlético de Madrid. El central ha pasado esta madrugada por sala de prensa en la previa del debut de Uruguay en el Mundial 2026, que llegará este mismo lunes por la noche ante Cabo Verde en el mismo grupo que España.

Durante la comparecencia, se ha colado alguna pregunta en clave futuro y en clave atlética. A Giménez le han preguntado por su futuro tras un curso en el que ha perdido muchísimo protagonismo y que ha vuelto a estar marcado, otra vez, por las lesiones.

"Todavía tengo dos años más de contrato con el Atleti", expresó el central. "No hablé con el club formalmente, pero lo que ellos decidan estaré dispuesto a escucharlos. Lo que ellos decidan, yo lo trasmitiré", agregó posteriormente, dejando abierta la puerta a una posible salida 13 años después de su llegada al Vicente Calderón.

La situación de José María Giménez en el Atlético de Madrid

Y es que 'Josema' ha vivido su curso más complicado desde que viste la camiseta rojiblanca. Arrancó lesionado, terminó lesionado y sufrió otros dos contratiempos físicos a lo largo de un ejercicio en el que sólo ha sido titular en 15 partidos y sólo ha participado en 25 ocasiones. Por primera vez en muchos años, no fue capaz de recuperar la titularidad cuando sí estuvo bien físicamente.

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A sus 31 años, Giménez tiene contrato hasta 2028 con el cuadro rojiblanco, pero cada vez son más los rumores que apuntan a una posible salida este mismo verano. El propio jugador ha admitido que lo deja todo en manos del club. Y Mateu Alemany, de momento, no ha tomado ninguna decisión importante en el apartado de salidas, si bien es cierto que el uruguayo aparece desde hace un tiempo en la lista de señalados para marcharse.