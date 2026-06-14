Celia Pérez 14 JUN 2026 - 19:31h.

"Puede ser el momento en el que más feliz estoy de la temporada", ha confesado

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Tras una campaña difícil en su primer año en el Atlético de Madrid, lejos de las expectativas primero y fuera del once tipo de Diego Simeone después, Álex Baena vive una concentración de la selección española en el Mundial mucho más tranquila a la espera de saber si será titular en el estreno mundialista este lunes contra Cabo Verde. Desde la concentración, el internacional español ha valorado que "puede ser el momento en el que más feliz está de la temporada" y recalcó que la selección le ha “salvado en el tema mental”.

“Puede ser el momento en el que más feliz estoy de la temporada. Venir a la selección me ayuda. La selección me ha salvado en el tema mental por poder abstraerme de muchas cosas y me ayuda a conseguir el nivel de confianza que me ha faltado”, admitió en zona mixta.

Y resaltó la figura de Luis de la Fuente: “Es un magnífico entrenador y una persona que a nivel personal te ayuda mucho. Te da muchísima confianza. Hace que te sientas como en casa. Como gestor de grupo es aún mejor que como entrenador. Para nosotros es como si fuera un padre porque llevamos muchos años con él”.

Baena apunta a titular ante Cabo Verde. “La pregunta no es para mí. Ojalá poder estar en el once, pero lo más importante es el grupo y ayudar desde donde sea”, apuntó el centrocampista, que se perfila de inicio por el sector izquierdo: “Me siento cómodo ahí. Toda mi vida he jugado en el perfil izquierdo. Puedo jugar en varias posiciones y mi idea es ayudar al equipo donde sea”.

Está “con muchas ganas” de empezar su primer Mundial. Ya jugó y ganó tanto la Eurocopa 2024 como los Juegos Olímpicos de París en 2024.

“Un Mundial es el torneo más importante para un futbolista. Todo futbolista sueña con jugar un Mundial. No sé si alguien habrá conseguido las tres cosas y poder hacerlo sería un gran éxito en mi carrera”, explicó.

“Si no hubiese mejorado como futbolista no estaría aquí. No soy el mismo que en la Eurocopa, he evolucionado como jugador y como persona”, expresó Baena, que remarcó la importancia de un inicio con triunfo: “Lo que ayuda a coger confianza es una victoria. Empezar con victoria es muy importante para el equipo y más en un torneo tan largo”.