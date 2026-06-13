Joaquín Anduro 13 JUN 2026 - 21:58h.

Fabián detalla el dolor y la frustración durante su lesión previa al Mundial

Luis Enrique se camela a Fabián Ruiz pensando en su renovación con el PSG: "No sólo porque sea español"

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El Mundial 2026 supondrá el primero para Fabián Ruiz, uno de los grandes ausentes de la lista de Luis Enrique en 2022 antes de convertirse en un fijo para el asturiano en el PSG y para Luis de la Fuente en la Selección Española. El palaciego ha confesado lo duro de este camino en los últimos meses ante la lesión que sufrió junto a los elogios para la personalidad de Lamine Yamal pese a su corta edad y su insistencia en un futuro regreso al Real Betis.

En una entrevista para Óscar Maya Belchí, de EFE, el centrocampista ha recordado su preocupación durante el tiempo que ha estado de baja: "Al principio fue un poco de incertidumbre porque no sabíamos la lesión que era. Al principio parecía solo un golpe, luego ya vimos la importancia que tenía. Lo peor era que no había un tiempo estipulado para la vuelta y sí ver cómo iba avanzando. Al principio fue duro, pero Luis Enrique y Luis de la Fuente me transmitieron su confianza, me llamaban todos los días. Eso fue importante para mí y estaba tranquilo".

Un tiempo de recuperación en el que Fabián desvela que estaba "frustrado" y esto lo notaba su familia: "La verdad que difícil, sobre todo para mí mujer, mi primo y la novia, que viven con nosotros. En casa, aguantarme cabreado. No veía la vuelta. Llegaba a casa frustrado, con dolores en el día a día. Tenía dolores hasta al subir las escaleras. Fueron momentos difíciles para las personas que vivían conmigo, pero a la vez son los que me dieron fuerza y energía para salir adelante. Y una vez que vi la luz al final del túnel ya fue todo más tranquilo".

Los elogios de Fabián a Lamine Yamal y su futuro en el Betis

También se ha referido el sevillano a las palabras de su compañero Lamine Yamal, que le catalogó como el futbolista más infravalorado: "Me quiere mucho. Lamine, desde que llegó, hemos congeniado muy bien. Tenemos buena relación. Sabemos ya el jugador que es a pesar de su edad. Dentro del vestuario es excepcional, una persona increíble que, a pesar de su edad, tiene una madurez increíble. Le doy las gracias por decir mi nombre, pero para mi lo importante es que los jugadores y mi gente sepan el valor que tengo".

A sus 18 años, Lamine llega como la referencia mediática de España, algo que no deja de sorprender a Fabián por cómo lo soporta: "Es algo increíble. Lo decimos en el vestuario, lo hablamos entre nosotros. Un chico con 18 años y esa presión mediática es muy difícil. Para algunos de nosotros, que no somos la mitad de famosos que él, es difícil. Tu vida privada se invade un poco, te la quitan. Y es difícil. Una persona con 28 o 30 años no tiene la misma madurez que con 18, pero creo que él ha tenido que aprender rápido. De hace dos años para acá ha cambiado muchísimo, ha ido mejorando. Al final es un niño, se equivocará mil veces, pero es algo normal. Tiene muchos años por delante y esperemos que siga con esta presión mediática porque significa que sigue siendo igual de bueno y que está haciendo las cosas bien".

Por último, preguntado sobre un posible regreso a España, el futbolista volvió a confirmar que le gustaría retirarse en el Betis: "Siempre lo he dicho. Estoy contento en París. Llevamos unos años muy buenos, haciendo un fútbol muy bonito. Me siento muy feliz. Mi familia se ha adaptado muy bien allí. Pero, quién sabe si algún día volveré a España. Siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Betis, que es mi casa, mi equipo. Esperemos que algún día pueda volver y terminar mi carrera allí, sería lo más bonito".