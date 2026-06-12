Joaquín Anduro 12 JUN 2026 - 20:26h.

Oyarzabal y Borja Iglesias se elogian mutuamente

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La Selección Española sigue preparando el debut en el Mundial 2026 del próximo lunes, cuando se medirán a la debutante Cabo Verde en Atlanta en el arranque del Grupo H. Este viernes, dos de los delanteros como son Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias han participado en un acto publicitario en el que han bromeado con la promesa de Marc Cucurella de tatuarse la cara de Luis de la Fuente en caso de lograr la segunda estrella.

El lateral, en El Partidazo de COPE, se lanzó con esta divertida promesa en caso de ganar el Mundial y el Panda, en un acto de patrocinio de Google Gemini, se sumó a esa iniciativa: "Yo, ningún problema en hacérmelo, seguro que buscando en Google Gemini encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar una buena opción. Yo me apunto también".

Una respuesta de Borja Iglesias ante la que Mikel Oyarzabal recogió el guante y, entre risas de la sala, se mostró menos predispuesto: "Yo no, yo soy más clásico. Ojalá se dé la oportunidad de que alguno se lo ponga pero que se lo pongan de mi parte. Ya me haré otras cosas".

Los elogios mutuos de Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal

Otra de las preguntas a los internacionales españoles giró en torno a qué cualidades tomarían el uno del otro y el ariete del Celta arrancó con su homólogo en la Real Sociedad: "El problema es coger sólo una de las tantas que tiene Mikel, tanto como persona como futbolista. Como persona me parece un tío muy claro y muy honesto y con mucha capacidad de liderar, que me gusta mucho y luego a nivel futbolístico tiene muchísimas virtudes pero te diría su inteligencia para entender las fases del juego y cómo, desde su juego tanto ofensivo como defensivo, lidera en el campo. Es de las grandes virtudes que tiene dentro de las muchas que tiene".

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Mikel Oyarzabal también destacó la personalidad de Borja Iglesias, además de quedarse con su juego de espaldas: "Creo que poco hay que decir de Borja. Todo el mundo le conoce y la importancia que tiene ahora en este grupo es bestial. Su manera de tratar a los demás y de tratar para y por los compañeros. Me quedaría con eso y, futbolísticamente hablando, me gustaría quizás tener su cuerpo y su manera de jugar de espaldas. Es algo que cada vez se está perdiendo más y hay menos y es algo que puede ser muy valioso en una competición como esta. Estoy seguro que todos vamos a tener nuestra oportunidad y nuestros minutos y vamos a ser importantes".