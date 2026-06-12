Pau Gasol manda un mensaje de ánimo a España y reconoce su favoritismo en el Mundial

Joaquín Anduro 12 JUN 2026 - 17:24h.

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El Mundial 2026 ya ha echado a andar y España parte como una de las grandes favoritas, si no la principal, para alzarse con el trofeo más preciado del mundo del fútbol el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Todo el país estará pendiente de los hombres de Luis de la Fuente, incluido uno de los deportistas más grandes de la historia española como Pau Gasol, que ha compartido varios de sus recuerdos futbolísticos y ha mandado un mensaje a La Roja.

El exjugador de baloncesto se encuentra en La Línea de la Concepción para la presentación de la Gasol Foundation Golf Experience, un torneo benéfico organizado por el de Sant Boi para recaudar fondos contra la obesidad infantil. Ahí ha hablado para ElDesmarque y se ha sumado al favoritismo de España a nivel general para la cita mundialista.

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Pau Gasol, sus recuerdos de fútbol y el Mundial 2026

Mensaje para la Selección Española: "Muchísima suerte entrenador y equipo, que lo hagáis muy bien y disputéis un gran campeonato y que lo deis todo y ojalá podamos ganar el campeonato".

Favoritismo de España: "Para mí y es lo que dicen los expertos. Obviamente, queremos que nuestro equipo nacional, nuestra selección, esté lo más arriba de todo y queremos que ganen. Pero al final el tema de favoritismo en torneos como este dice poco, al final tienes que ganarte las cosas, tienes que demostrar partido a partido que eres el mejor equipo y tienes que ir ganando fuerza y forma durante el campeonato. Y ganártelo, es que no hay otra. Con ganas de ver a nuestra selección y ganarles y ojalá podamos verles en la final".

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Mundial de 2010: "Recuerdo único. Tuve la suerte de poder viajar a Sudáfrica para ver el partido en persona y ver la final y fue un momento maravilloso de vivir y experimentar y de ver el partido en primera persona. Momentazo que espero recordar el resto de mis días".

Primer recuerdo de un Mundial: "Me acuerdo del Mundial de España de 1982 de Naranjito, me acuerdo de esa mascota y de esos recuerdos que es que yo creo que perduraron unos años después del Mundial. Cuando tenía dos años es difícil recordar pero sí recuerdo haber sentido que el Mundial había sido en nuestro país, que había habido partidos cerca de nuestra casa y que la mascota del Mundial, Naranjito, estaba ahí".

Primer referente en el fútbol: "Hombre, cuando ya crecí, Johan Cruyff era un jugador muy significativo y referente en aquel momento. Luego ya, más adelante, Michael Laudrup, toda la Quinta aquella de Pep, el Chapi Ferrer... había ahí un grupo que lo hizo muy bien. Luego ya cuando vinieron Ronaldo Romario, Rivaldo... aquel momento de los brasileños que también lo hicieron muy bien. Han sido diferentes épocas pero quizás el primer jugador así emblemático fue Johan".

Referente futbolístico actual: "Mientras siga estando Messi jugando, hay que reconocer la carrera que ha tenido Messi jugando y el impacto que ha tenido. Uno de los mejores jugadores, sin duda, de la historia del fútbol y actualmente, la gran estrella Lamine Yamal es un jugador especial y esas cosas al final se aprecian mucho".