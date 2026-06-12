Pau Gasol pone en valor todo lo que Fernando Alonso le ha dado al deporte nacional

Alberto Cercós García 12 JUN 2026 - 16:22h.

Pau Gasol no duda en poner en un pedestal a Fernando Alonso, quien con 44 años sigue al pie del cañón en la F1

Fernando Alonso avisa que puede ser su última carrera en Montmeló: "Va a ser muy especial"

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El Gran Premio de Barcelona está marcado por una sensación que sobrevuela el paddock desde el inicio del fin de semana: la posibilidad de que Fernando Alonso esté afrontando su última carrera en Montmeló. El piloto asturiano, de 44 años, ha reconocido que no sabe si volverá a competir ante la afición catalana en el futuro más cercano, alimentando las dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1 más allá de esta temporada. En este contexto, una de las voces más autorizadas del deporte español, Pau Gasol, ha querido destacar la enorme huella que Alonso ha dejado en varias generaciones de deportistas y aficionados.

El exjugador de baloncesto, preguntado por el futuro del bicampeón del mundo, se ha mostrado prudente ante una decisión que considera exclusivamente personal. "No sé si Fernando estará ante su última temporada o no. Fernando, ha sido y es una de las grandes representantes del deporte en el mundo del motor en particular y ha sido un referente para nosotros. Vamos a ver qué decide. Al final son decisiones muy personales, también decisiones que vienen condicionadas por circunstancias", señala Gasol a ElDesmarque, reconociendo el peso que Alonso ha tenido dentro y fuera de los circuitos.

Cuando se retire Fernando Alonso llegará el fin de una era

Las palabras del catalán adquieren una relevancia especial por lo que representan ambos para el deporte nacional. Durante más de dos décadas, Fernando Alonso, Rafael Nadal y Pau Gasol formaron un trío irrepetible que llevó el nombre de España a lo más alto en disciplinas tan diferentes como la Fórmula 1, el tenis y el baloncesto. Los tres se convirtieron en referentes globales, inspirando a miles de jóvenes deportistas y contribuyendo a una de las etapas más exitosas de la historia del deporte español. Hoy, con Gasol ya retirado y Nadal alejado de la competición profesional, Alonso es el único que permanece en activo de aquella generación dorada.

Por eso, más allá de cuál sea su decisión cuando termine la temporada, Gasol quiso poner el foco en el legado del asturiano y en todo lo que ha aportado al deporte español. "Decida lo que decida o suceda lo que suceda, porque es algo inevitable para todos, independientemente de lo que hayas conseguido. Que disfrute de lo conseguido, pero sobre todo de lo que vendrá", concluye el catalán. Un mensaje cargado de admiración hacia una figura que, independientemente de cuándo llegue su retirada, ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte nacional.