Redacción ElDesmarque 10 JUN 2026 - 12:04h.

Patricia del Pozo destaca el valor del deporte como “herramienta clave para fomentar hábitos de vida saludables entre los menores andaluces”

Pau Gasol impulsa el torneo solidario que reunirá deporte y solidaridad en Cádiz

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La Consejería de Cultura y Deporte colabora en la celebración de la segunda edición del Gasol Foundation Golf Experience, el torneo solidario impulsado por Pau Gasol que se celebrará del 12 al 14 de junio en La Hacienda Links Golf Resort de La Línea de la Concepción (Cádiz), que se consolida como una iniciativa que combina deporte, solidaridad y compromiso social.

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha señalado que “desde el Gobierno andaluz estamos comprometidos con la promoción de la práctica deportiva desde edades tempranas, una de las herramientas más eficaces para prevenir la obesidad infantil y fomentar estilos de vida saludables. Por ello, trabajamos para que nuestros niños, niñas y jóvenes incorporen el deporte a su día a día y disfruten de todos los beneficios que aporta. La actividad física contribuye a mejorar la salud y el bienestar, pero también desempeña un papel fundamental en la transmisión de valores como el esfuerzo, la convivencia, el respeto y la superación personal”.

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La titular de Deporte ha destacado además que “Andalucía continúa consolidándose como sede de grandes acontecimientos deportivos capaces de generar impacto económico, turístico y social, al tiempo que contribuyen a sensibilizar sobre cuestiones de especial relevancia para la ciudadanía”.

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El evento reunirá durante tres jornadas a deportistas, representantes institucionales, líderes empresariales y organizaciones comprometidas con la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de la obesidad infantil, una de las principales problemáticas de salud pública tanto en España como en Andalucía.

El Gasol Foundation Golf Experience nació precisamente con el objetivo de recaudar fondos para impulsar los programas de la Gasol Foundation, centrados en la promoción de hábitos de vida saludables y la reducción de las desigualdades en salud infantil. La fundación, creada por Pau y Marc Gasol en 2013, trabaja desde hace más de una década en la prevención de la obesidad infantil a través de programas basados en cuatro pilares fundamentales: la actividad física, la alimentación equilibrada, el descanso y el bienestar emocional.

El torneo volverá a convertir la provincia de Cádiz y el municipio de La Línea de la Concepción en punto de encuentro de referentes del deporte y del ámbito empresarial en una experiencia que combinará competición, networking y concienciación social en uno de los destinos de golf más destacados del sur de Europa.