El Gasol Foundation Golf Experience refuerza su compromiso con la salud y el bienestar infantil en Andalucía

Redacción ElDesmarque 05 JUN 2026 - 16:16h.

La iniciativa impulsada por la Gasol Foundation volverá a reunir en Cádiz a referentes del deporte, la empresa y las instituciones para impulsar la promoción de la salud en la infancia

El torneo solidario se celebrará del 12 al 14 de junio en La Hacienda Links Golf Resort, en un contexto marcado por las elevadas cifras de exceso de peso y sedentarismo infantil en Andalucía

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El Gasol Foundation Golf Experience celebrará del 12 al 14 de junio su segunda edición en La Hacienda Links Golf Resort (Cádiz, Andalucía), consolidándose como una iniciativa que une deporte, empresa y compromiso social con un objetivo común: promover hábitos de vida saludables entre niños, niñas y familias.

Impulsado por la Gasol Foundation junto a su presidente y cofundador, Pau Gasol, el torneo volverá a reunir a deportistas, representantes institucionales, líderes empresariales y entidades comprometidas con la prevención de la obesidad infantil, uno de los principales retos de salud pública, tanto en España como en Andalucía.

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El estudio PASOS 2022-2023, impulsado por la Gasol Foundation, sitúa en un 33,2 % la prevalencia de exceso de peso entre menores de 8 a 16 años en España (21,6 % sobrepeso + 11,6 % obesidad), consolidando la necesidad de seguir impulsando iniciativas centradas en la promoción de estilos de vida saludables desde edades tempranas.

En Andalucía, los últimos datos disponibles reflejan una situación especialmente preocupante. Según la Encuesta Andaluza de Salud (2023), el 35,6 % de los menores andaluces de entre 2 y 15 años presenta exceso de peso, con un 19,7 % de sobrepeso y un 15,9 % de obesidad. Además, el informe pone de manifiesto la estrecha relación entre esta realidad y la falta de actividad física regular entre la población infantil y adolescente.

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De acuerdo con este mismo informe, el 17,2 % de la población infantil y adolescente andaluza no realiza ninguna actividad física en su tiempo libre, mientras que únicamente un 23,1 % practica ejercicio físico de manera regular.

En este contexto, la Gasol Foundation lleva más de una década trabajando para prevenir la obesidad infantil a través de programas centrados en cuatro pilares fundamentales: la actividad física, la alimentación equilibrada, el descanso y el bienestar emocional.

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Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en funciones, ha destacado la importancia de seguir fomentando el deporte entre los menores andaluces: “Desde el Gobierno andaluz tenemos claro que promover la práctica deportiva desde edades tempranas es una de las herramientas más eficaces para prevenir la obesidad infantil y fomentar estilos de vida saludables. Por ello, trabajamos para que nuestros niños, niñas y jóvenes incorporen el deporte a su día a día y puedan disfrutar de todos los beneficios que aporta. La actividad física contribuye a mejorar la salud y el bienestar, pero también desempeña un papel fundamental en la transmisión de valores como el esfuerzo, la convivencia, el respeto y la superación personal. Invertir en deporte es invertir en una sociedad más activa, saludable y cohesionada”

El Gasol Foundation Golf Experience nace precisamente con esa vocación: utilizar el deporte como herramienta de concienciación y movilización social para ayudar a generar un impacto positivo y duradero en la salud y el bienestar de la infancia.

La celebración del torneo en Andalucía refuerza, además, el papel de la comunidad como escenario de iniciativas capaces de combinar deporte, solidaridad y compromiso social. La provincia de Cádiz y el municipio de la Línea de la Concepción volverán a convertirse en punto de encuentro de referentes del deporte y la empresa en una experiencia que unirá competición, networking y concienciación social en uno de los destinos de golf más destacados del sur de Europa.

Apoyo institucional y aliados estratégicos

La Gasol Foundation agradece el respaldo de la Junta de Andalucía por su firme compromiso con esta iniciativa solidaria. Asimismo, reconoce el apoyo de la Diputación de Cádiz, así como la implicación del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, cuyo respaldo está siendo clave para impulsar esta nueva edición del torneo benéfico de golf.

De igual modo, la entidad pone en valor la colaboración de Península, Sierra Blanca Estates y Nike, aliados comprometidos con la promoción de hábitos de vida saludables. Por otra parte, destaca el apoyo de Jaguar Grupo Festina, Turismo y Planificación Costa del Sol, Aqualia, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, A7GR, Vitbio, Elegant Supreme y Fairmont Residences, cuya implicación contribuye al crecimiento y la proyección del evento.

Sobre el Gasol Foundation Golf Experience

El Gasol Foundation Golf Experience es un torneo de golf exclusivo que combina deporte, solidaridad y alto impacto mediático, impulsado por la Gasol Foundation junto con su presidente y cofundador, Pau Gasol. Se trata de una experiencia única que reúne a deportistas de élite y líderes empresariales comprometidos con la promoción de la salud infantil.

Este 2026 se celebra la segunda edición de una iniciativa que busca generar un impacto real en la vida de las personas.

Sobre la Gasol Foundation

La Gasol Foundation, fundada por Pau Gasol y Marc Gasol en 2013, es una entidad internacional dedicada a la prevención de la obesidad infantil y la promoción de hábitos de vida saludables. A través de programas propios, investigación y acciones de sensibilización, la Fundación trabaja para mejorar la salud y el bienestar de niños, niñas y sus familias, especialmente en contextos vulnerables.

Además, la entidad impulsa iniciativas de incidencia pública y colaboración institucional con el objetivo de situar la obesidad infantil como una prioridad en la agenda social y política.