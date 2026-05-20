Redacción ElDesmarque 20 MAY 2026 - 11:00h.

La Hacienda Links Golf Resort y el Fairmont La Hacienda Costa del Sol serán el escenario de esta segunda edición del torneo, que reunirá a deportistas, empresas y organizaciones a favor de la salud infantil

El evento, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio en Cádiz, tiene como objetivo recaudar fondos para promover hábitos saludables en la infancia, en un contexto en el que uno de cada tres menores de entre 8 y 16 años en España presenta exceso de peso

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La Gasol Foundation organiza una nueva edición de su torneo solidario de golf, el Gasol Foundation Golf Experience, que se celebrará del 12 al 14 de junio en La Hacienda Links Golf Resort (Cádiz, Andalucía).

Impulsada por Pau Gasol y Marc Gasol, la iniciativa reunirá durante tres días a deportistas y líderes empresariales en una propuesta que combinará solidaridad, competición y networking de alto nivel. El programa se desarrollará en torno a diferentes jornadas de golf, complementadas con espacios diseñados para fomentar la conexión entre los asistentes en un entorno cuidado y exclusivo.

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El torneo nace con un objetivo claro: recaudar fondos para impulsar los programas de la Gasol Foundation, centrados en la promoción de hábitos de vida saludables y la reducción de las desigualdades en salud infantil. Se trata de una labor especialmente relevante en España, donde uno de cada tres niños y niñas presenta exceso de peso, una problemática que la fundación aborda desde hace más de una década mediante la transformación de los entornos en los que crece la infancia.

Según resultados del estudio PASOS en población de 8 a 16 años, en Andalucía, la situación es aún más preocupante: un 38,8 % de los menores presenta exceso de peso, por encima de la media nacional (34,7 %). En concreto, el 21,9 % tiene sobrepeso, el 13,6 % obesidad y un 3,3 % padece obesidad severa, más del doble que a nivel nacional en esta última categoría (1,6 %). La Encuesta Nacional de Salud confirma esta tendencia, situando la prevalencia de obesidad tanto en población infantil como adulta por encima de la media estatal.

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El evento refleja los cuatro pilares de la salud que promueve la Gasol Foundation: la actividad física, las horas y la calidad del sueño, la alimentación equilibrada y el bienestar emocional.

“Esta edición del Gasol Foundation Golf Experience refleja lo que queremos construir desde la fundación: un espacio donde deporte, compromiso social y colaboración se unen para generar un impacto real. Más allá del torneo, es una oportunidad para crear alianzas con propósito y mejorar la vida de muchos niños y niñas y sus familias”, explica Pau Gasol.

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Apoyo institucional y aliados estratégicos

La Gasol Foundation agradece el respaldo de la Junta de Andalucía por su firme compromiso con esta iniciativa solidaria. Asimismo, reconoce el apoyo de la Diputación de Cádiz, así como la implicación del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, cuyo respaldo está siendo clave para impulsar esta nueva edición del torneo benéfico de golf.

De igual modo, la entidad pone en valor la colaboración de Sierra Blanca Estates y Nike, aliados comprometidos con la promoción de hábitos de vida saludables. Por otra parte, destaca el apoyo de Jaguar Grupo Festina, A7GR, Vitbio, Elegant Supreme y Fairmont Residences, cuya implicación contribuye al crecimiento y la proyección del evento.

Sobre el Gasol Foundation Golf Experience

El Gasol Foundation Golf Experience es un torneo de golf exclusivo que combina deporte, solidaridad y alto impacto mediático, impulsado por la Gasol Foundation junto con su presidente y cofundador, Pau Gasol. Se trata de una experiencia única que reúne a deportistas de élite y líderes empresariales comprometidos con la promoción de la salud infantil.

Este 2026 se celebra la segunda edición de una iniciativa que busca generar un impacto real en la vida de las personas.

Más información: Gasol Foundation Golf Experience.

Sobre la Gasol Foundation

La Gasol Foundation, fundada por Pau Gasol y Marc Gasol en 2013, es una entidad internacional dedicada a la prevención de la obesidad infantil y la promoción de hábitos de vida saludables. A través de programas propios, investigación y acciones de sensibilización, la Fundación trabaja para mejorar la salud y el bienestar de niños, niñas y sus familias, especialmente en contextos vulnerables.

Además, la entidad impulsa iniciativas de incidencia pública y colaboración institucional con el objetivo de situar la obesidad infantil como una prioridad en la agenda social y política.