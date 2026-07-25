Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 18:18h.

Fernando Alonso firma la mejor clasificación de la temporada y reconoce que Aston Martin ya va hacia la dirección correcta

Fernando Alonso no duda en el esfuerzo de Adrian Newey para mejorar el AMR26: "Nos dará el mejor coche"

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Aston Martin y Fernando Alonso van por buen camino. Las mejoras en el AMR26 han dado sus frutos, prueba de ello es ver que el piloto español se ha clasificado por primera vez en esta temporada a la Q2. Si bien luego le ha sido imposible pasar de la decimosexta posición, el simple hecho de estar ahí ya es un gran síntoma de mejoría. Todo, en un Gran Premio de Hungría que apunta a ser un claro punto de inflexión para la escudería británica. Adrian Newey sigue bien de cerca el rendimiento del AMR26 y todo apunta a que, tras las vacaciones, las sensaciones sean aún mejores gracias a una actualización del motor Honda.

"Cuando traes un nuevo coche siempre crees que es importante tener la correlación bien para conseguir lo que has calculado, es muy importante trasladar a la pista lo que habíamos calculado. Todavía no estamos en lo alto del grupo, ahora en qualy hemos reaprendido cosas del balance del coche, con otra sesión hubiéramos cambiado el setup, creo que es todavía muy pronto, una fase muy temprana. Hay más potencial para desbloquear en el coche, es normal cuando traes un paquete tan nuevo, una lástima que perdiéramos ayer un coche, estamos todavía con poca experiencia con este coche. El coche se siente un poco más o menos igual como se conduce, hemos ganado grip en las curvas y carga, a lo mejor es más consistente de conducir, es más fácil de conducir, el otro coche era más complejo de pilota", cuenta Alonso en declaraciones recogidas por Autonoción en Hungría.

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Un paso muy importante para Aston Martin

Alonso tiene claro que todo lo ocurrido este sábado era muy importante para la fábrica. "Lo de hoy era importante para todo el equipo, ha sido un periodo duro para ambas fabricas por el déficit que teníamos, no cambia muchas posiciones pero si el momentum en las fábricas, ya no perseguimos algo que no sabemos, sabemos exactamente lo que perseguimos y sabemos perfectamente el objetivo del siguiente paquete y del año que viene, ese es para mi el mayor cambio de este finde", cuenta el asturiano.

"La sensación de este fin de semana o la cosa positiva es esa. Cuando empiezas con un déficit tan enorme de motor y un déficit tan enorme de chasis y pierdes tanto en las rectas y tanto en las curvas como ya vamos perdiendo en las últimas cinco o seis carreras pues vas un poco preocupado, estás tan atrás que no sabes muy bien dónde está el problema. Ahora con esta mejora podemos hacer cuentas de cuánto nos falta de chasis y cuánto nos falta de motor. Hasta el día de hoy era un poco dramática la situación porque nos faltaban ilimitadas décimas de motor y de chasis. Ahora ya sabemos exactamente lo que hay que hacer. Creo que sabemos también la dirección del coche cuál tomar porque hemos probado que en la pista va mucho mejor esta dirección. Lo que pasa es que todos llevan esta dirección desde enero y nosotros vamos a empezar en julio. Entonces vamos seis meses por detrás y ahora tenemos que ganarles la carrera de desarrollo fuera de la pista", concluye.