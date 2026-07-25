Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 13:08h.

Un nefasto inicio de temporada ha obligado a Adrian Newey a revolucionar su AMR26 con, por ahora, buenas sensaciones

Aston Martin da un puñetazo sobre la mesa y hace realidad el AMR26 'B' con 16 mejoras

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El Gran Premio de Hungría estaba marcado en rojo para Aston Martin. Tras un inicio de temporada nefasto a nivel de rendimiento y resultados, el trabajo realizado en la fábrica de Silverstone empieza a tener sus frutos. Como si de un AMR26 'B' se tratara, la escudería británica quiere que la segunda parte del curso sea algo más positivo. Y para ello, Adrian Newey no ha cesado en un incansable trabajo para darle a Fernando Alonso y Lance Stroll un monoplaza más competitivo. En Hungría el equipo ha introducido hasta 16 mejoras en un coche que aún sigue algo lejos de los mejores tiempo, pero la realidad es que se antoja como un primer punto de inflexión para que Aston Martin vuelva a tener posibilidades de luchar por cuotas más elevadas.

Las primeras sensaciones, tras una jornada de viernes intensa, fueron positivas. Tanto Alonso como Newey mostraron su satisfacción por el rendimiento del monoplaza en el trazado húngaro. Eso sí, en el caso del ingeniero británico ya vaticinó que este paso era únicamente el primero que iban a dar para mejorar significativamente las prestaciones del AMR26. "Los resultados provisionales son prometedores. Es solo una parte del paquete, así que daremos algunos pasos más en Zandvoort y luego otros en Monza y Bakú. Así que es la primera parte de nuestra mejora prevista. Creo que han sido unos pasos muy sólidos. Está claro que estamos en plena fase de recuperación. ¿Nos convertirá esto en el coche más rápido? Por desgracia, no. Pero ¿supone un buen paso adelante respecto a donde estábamos? Sí, creo que sí", reflexionaba en rueda de prensa.

"Es una evolución en la medida en que el chasis es el mismo, la configuración es la misma y la suspensión delantera es la misma. Así que se trata, en gran medida, de una evolución aerodinámica. Tuvimos muy poco tiempo para investigar antes de la presentación del coche en Barcelona, en febrero. Se ha dado un paso atrás, para intentar comprenderlo todo y seguir adelante con este paquete. Estas primeras carreras han sido una auténtica pesadilla, tienes toda la razón. Esperemos que ahora podamos conseguir al menos un punto que nos dé un poco de dignidad. Creo que ese es el objetivo inmediato y, a partir de ahí, podemos intentar seguir avanzando", añadía Newey.

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Fernando Alonso, también satisfecho con la unidad 'B' del AMR26

Por su parte, Fernando Alonso también tuvo palabras buenas sobre el avance que están dando dentro de Aston Martin. "Sin duda, tiene mejor aspecto. Es más o menos lo que esperábamos. Lo más alentador es que lo que pensábamos que haría se traduce en pista. Ese tipo de correlación es lo que necesitamos para el proyecto del año que viene y las futuras mejoras de este. En general, ha sido un buen día", resumía el piloto asturiano.

"El coche se siente más pegado al suelo y, hasta cierto punto, es más fácil de conducir cuando se controla el agarre en las curvas, más predecible, pero aún nos queda mucho camino por recorrer partiendo desde muy atrás. Necesitamos encontrar más rendimiento en el chasis y el motor. Zandvoort será una buena prueba con el nuevo motor. Este es el primer paso, esperemos, de muchos buenos que vendrán, pero vamos en la dirección correcta", zanjaba.