Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 22:29h.

Ferran Torres llevó una gorra al estilo MAGA

Ferran Torres ya tiene un tiburón con su nombre en Valencia

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La celebración de la Selección Española del Mundial 2026 nos dejó todo tipo de imágenes por las calles de Madrid y en la Plaza de Cibeles, con Ferran Torres como uno de los principales protagonistas. El delantero del Barcelona fue el autor del gol que le dio la victoria en el torneo a España en el minuto 106 de la prórroga y vistió una gorra durante los festejos en homenaje a Donald Trump, que le ha agradecido el gesto.

El de Foios portó una gorra durante la celebración de la Roja con el lema 'Make Spain Great Again' (haz a España grande de nuevo), al estilo del 'Make America Great Again' que popularizó el presidente de los Estados Unidos y que propició la creación del movimiento de ultraderecha MAGA (las siglas del mensaje). Este viernes, ante los medios, el mandatario norteamericano ha alabado al valenciano agradeciéndole este gesto.

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"Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de 'Make America Great Again'. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos", reconoció Donald Trump desde la Casa Blanca.

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Donald Trump saca pecho por el Mundial

En esta comparecencia, Donald Trump también hizo balance del Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, Canadá y México aunque con su país como principal acogiendo la mayoría de los encuentros y todos desde los cuartos, incluyendo la final: "Lo hemos logrado, hemos hecho grande a Estados Unidos. Ahora somos el mejor país del mundo".

En la final, Ferran Torres fue el héroe de España vistiéndose de Andrés Iniesta en 2010 al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria ante Argentina que le dio a España su segunda estrella. Posteriormente, Trump también 'participó' en la celebración entregando la copa a Rodri sin querer salir de escena para colarse en la foto del triunfo española, tal y como ya hizo con el Chelsea en el Mundial de Clubes de 2025.