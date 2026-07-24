Pepe Jiménez Basilio García Sevilla, 24 JUL 2026 - 13:55h.

El Betis es "optimista" con la evolución de su estrella

Isco, el 'ayudante' de Manu Fajardo en el mercado de fichajes

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Se ha convertido, casi de manera inesperada, en una de las situaciones más delicadas del Betis este verano. El futbolista, tras superar su grave lesión, cerró el año con molestias y en su primera entrevista aseguró que su objetivo no era otro que "disfrutar sin dolor", algo que parece que, de momento, no se está cumpliendo, de momento no le está dejando jugar con sus compañeros, pero en el club verdiblanco son "optimistas" con su situación.

A pesar de que aún no ha jugado en pretemporada, de que tuvo que volver a España de manera precipitada -por un motivo personal, según la entidad-, de que no se ejercita con normalidad y de que sus imágenes no son demasiado ilusionantes, en el Betis son "optimistas" y así quieren transmitirlo.

Ha sido Manu Fajardo, director deportivo del club, el que ha querido negar cualquier complicación, asegurando que "el beticismo puede estar tranquilo".

Según cuenta el encargado en materia de fichajes béticos, el mediapunta "va cumpliendo los tiempos", explicando que "hay días que hace parciales, días que hace la totalidad, días que hace trabajo individual. Se van controlando las cargas. Lo de ayer es anecdótico, al margen del vídeo, completó el entrenamiento al 200%. En el momento en el que siga trabajando y que se trate con el máximo de los respetos esta situación y no se especule. No hay que preocuparse, el timing es el indicado por los servicios médicos, y todo tiene su proceso".

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Abde, también en plena recuperación

Igualmente, Manu Fajardo negó que existiesen ofertas reales por Abde y comentó, respecto a su recuperación, que "hay que agradecer que desde el mometo que cayó lesionado ha trabajado día y noche. Queda trabajar el golpeo, pero va en base a lo marcado con los doctores. No me gusta dar plazos por respeto al jugador y a nosotros mismos. Evoluciona muy positivamente".