eldesmarque.com Sevilla, 23 JUL 2026 - 22:02h.

El ambiente, tranquilo, cambió en apenas unos minutos

Himno al salir, cánticos y banderas en la grada: 500 aficionados acompañan al Sevilla en Córdoba

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La cita, más allá de la preparación física, no tenía historia y el ambiente que se vivía en El Arcangel desde horas antes del encuentro era magnífico, las aficiones se mezclaban, se acompañaban y bromeaban, pero fue a mediados de la primera mitad cuando todo cambió. Al menos en las gradas.

Porque tras un pequeño choque cerca del área del Sevilla con Nico Guillén, el árbitro tuvo que charlar con algunos de los jugadores presentes y, tras advertir por megafonía que no se permitirían insultos, los cánticos cambiaron rápidamente.

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El fondo más animado del Córdoba empezó a dedicar cánticos a los sevillistas y, entre tantos, empezaron a entonar el nombre del máximo rival blanquirrojo: "Betis, Betis, Betis", se podía escuchar en el estadio.

Por su parte, los 500 aficionados del Sevilla desplazados hasta allí, continuaban con cánticos lejos de rivalidad con el Córdoba, intentando no prestar atención a lo que se escuchaba en la grada contraria del estadio.

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La tensión también crece en el césped

De igual manera, y aunque no estuvo ni cerca de lo que se vio ante el Cracovia en la segunda mitad, el ambiente entre los jugadores se iba calentando, se producían choques que, hasta el momento, apenas se habían visto e incluso algunos jugadores discutían entre ellos.

La primera mitad acabó con el ambiente mucho más relajado, el penalti parado por Alberto Flores y dos aficionados que, tras un momento de tensión, guardaban gargantas con algún bocadillo y botellas de agua para refrescarse.