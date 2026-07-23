Basilio García Sevilla, 23 JUL 2026 - 20:11h.

Ningún jugador del primer equipo sale de inicio en El Arcángel

Crisis de efectivos en pretemporada: solo nueve del primer equipo a disposición de Luis García Plaza

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El Sevilla FC disputa este jueves su tercer amistoso de la pretemporada, tras la victoria ante el Juventud de Torremolinos y la derrota en Polonia ante el KS Cracovia, ambas por la mínima, se enfrenta en El Arcángel al Córdoba CF, un rival de LALIGA HYPERMOTION ante el que se jugará el IV Trofeo Puertas de Córdoba.

Luis García Plaza ha emitido horas antes una lista de convocados con una presencia exigua de jugadores del primer equipo -solo nueve-, y el club está a la espera de seguir dando salidas para acometer alguno de los fichajes que demanda el técnico madrileño.

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El once del Sevilla, que se ha conocido hace unos instantes, está conformado por: Alberto Flores; Jorge Moreno, Mario Díaz, Iker Muñoz, Sergio Martínez; Manu Bueno, Nico Guillén; Jesuly, Jesús Cruz, Manuel Ángel; Ibra Sow.

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Es un once formado íntegramente por jugadores adscritos al filial sevillista, con la única excepción de un Manu Bueno que aunque tiene dorsal del Sevilla Atlético, sí es habitual con el equipo de 'los mayores'. De este modo, ninguno de los nueve del primer equipo, ni tampoco Oso, salen de inicio en El Arcángel ante el Córdoba. Con respecto al equipo que saltó de inicio el domingo en Cracovia, solo repite Manuel Ángel. Cabe recordar que el Sevilla tiene un nuevo compromiso de pretemporada este domingo, ante el AD Ceuta, a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas.

En el banquillo sevillista esperan su turno Odysseas, Rafa Romero, Carmona, Juan Iglesias, Sangante, Suazo, Oso, Agoumé, Guridi, Peque, Lociga, Miguel Sierra e Isaac Romero. Muchos de ellos, o casi todos, tendrán su oportunidad en la segunda mitad del partido que se disputa en tierras cordobesas.

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El once del Córdoba

Iker Álvarez; Egoitz, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende, Isma Ruiz, Diarra, Carracedo, Eder, Diego Bri y Enol Rodríguez.