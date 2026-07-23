Basilio García Sevilla, 23 JUL 2026 - 13:52h.

El jiennense Felipe Segura sustituye a Antonio Tramullas

El Sevilla encarrila sus inscripciones y gana fuerza en el mercado de fichajes

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El Sevilla FC acaba de anunciar la llegada de un nuevo jefe de sus servicios médicos, en la segunda remodelación de este departamento en apenas unos meses. Tras conocerse hace unos días la salida de Antonio Tramullas, solo siete meses después de haber sido contratado, el cargo recae ahora en el jiennense Felipe Segura, ex del Real Madrid.

A sus 58 años, Segura ha pasado por distintos puestos en el deporte de élite como el Club Baloncesto Granada, la Federación Española de Baloncesto, el Granada CF y, sobre todo, el Real Madrid. En el club merengue trabajó como médico de la primera plantilla entre 2021 y 2023, año en el que pasó a ser director de todos los servicios médicos de la entidad capitalina hasta que se concretara su salida al término de la pasada temporada.

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Segura fue una de las figuras señaladas en la capital de España por el error con el diagnóstico en la rodilla de Kylian Mbappé, al valorársele la articulación equivocada. El jiennense dejó el cargo al final de temporada y el conjunto merengue ha cambiado todos sus servicios médicos. Ahora, asume un nuevo reto en otro equipo que ha sido golpeado por las lesiones de manera recurrente en las últimas temporadas.

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El comunicado del Sevilla

Felipe Segura Ortiz, (Jaén, 1968) es el nuevo director de los Servicios Médicos del Sevilla FC. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Medicina de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Málaga, cuenta con más de tres décadas de experiencia en fútbol profesional, baloncesto de élite y medicina de emergencias. Viene de ser Jefe de los Servicios Médicos del Real Madrid, donde anteriormente, desde 2021, fue médico del primer equipo.

Experto en liderazgo sanitario, prevención y tratamiento de lesiones, así como en gestión de equipos multidisciplinares y optimización del rendimiento, comenzó su etapa vinculada a la medicina deportiva como médico responsable del Club Baloncesto Granada entre 2003 y 2012. Seguidamente, entre 2012 y 2016 pasa a formar parte del equipo médico de la Federación Española de Baloncesto y entre 2016 y 2021 se convierte en el responsable médico del primer equipo del Granada CF. Su etapa laboral más reciente la ha desarrollado en el Real Madrid, en una primera etapa como responsable médico de la primera plantilla entre 2021 y 2023, cuando es promocionado como director de los Servicios Médicos del club madridista hasta su salida al cierre de la pasada temporada.

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El Sevilla FC quiere, asimismo, agradecer la labor de Antonio Tramullas, hasta la fecha responsable de los Servicios Médicos, su desempeño en esta etapa en el club, así como desearle la mejor de las suertes en el futuro.