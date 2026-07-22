Pepe Jiménez Sevilla, 22 JUL 2026 - 19:09h.

José Ignacio Navarro cambia la postura del Sevilla con sus movimientos

Akor Adams pasa reconocimiento médico y ya ha firmado su nuevo contrato

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El Sevilla, a poco menos de un mes para el inicio de LALIGA EA Sports, tiene prácticamente encarriladas las cinco inscripciones pendientes. Tras la marcha de Tanguy Nianzou y la venta de Akor Adams, José Ignacio Navarro ha generado el espacio suficiente para que García Plaza pueda presentar -pendiente de salidas y llegadas aún- un once de garantías ante el Rayo Vallecano.

Porque si el pasado año el Sevilla arrancó la temporada con un once condicionado, con jóvenes y nombres poco habituales, este curso, a menos que se produzca un sinfín de salidas, García Plaza sí podrá presentar una alineación reconocible en la primera jornada.

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Según cuentan a ElDesmarque, las marchas de Tanguy Nianzou, que ha liberado su (gran) amortización, y de Akor Adams, que además de traspaso, libera salario, amortización y plusvalía, permitirían tener prácticamente inscrito a los cinco únicos jugadores que a día de hoy no están en lista (Rubén Vargas, Juan Iglesias, Jon Guridi, Odysseas Vlachodimos y Arouna Sangante). Es más, si la competición arrancase mañana, cuatro de los cinco podrían jugar.

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Es importante señalar que, debido a la normativa, el primero en ser inscrito debe ser Rubén Vargas -que el pasado curso fue apuntado para un único año- y tras el suizo llegarían el resto. Si el ex de la Bundesliga acaba marchándose antes, la historia, evidente, cambiaría.

Más fuerza, más oportunidad y más ambición

Estos movimientos, como decíamos, no solo permiten ser muy optimistas con las inscripciones -al menos con los actuales- sino que además otorgan al club más fuerza, más oportunidades y más ambición en el mercado.

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Evidente, este Sevilla, tras tantos malos movimientos consecutivos, no está aún preparado para acometer grandes operaciones, pero sí se transmite mayor confianza que hace ahora un año, momento en el que inscribir jugadores parecía una auténtica quimera.

El optimismo crece en Nervión. Nadie dice que esto sea la panacea, pero al menos sí es un pequeño auxilio para un club tan delicado en lo económico.