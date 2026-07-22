Basilio García Sevilla, 22 JUL 2026 - 10:35h.

El balcánico se encuentra en Sevilla entrenando por su cuenta

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El pasado 11 de junio, el Sevilla FC anunció que, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo, Nemanja Gudelj dejaría de ser jugador de la entidad siete temporadas después de su llegada. El último gran superviviente de la mejor época sevillista decía adiós a un club que había capitaneado y en el que había llegado a disputar 261 partidos.

De este modo, el balcánico es agente libre desde el pasado 30 de junio y sigue sin equipo, por lo que junto a sus agentes deshoja la margarita para encontrar un destino definitivo a sus 34 años, después de haber pasado por hasta cuatro ligas distintas, incluida una tan exótica como la china.

En esas, ha surgido el interés de un equipo muy cercano a la capital hispalense. El Cádiz CF estaría interesado en hacerse con sus servicios, tal y como ha desvelado Onda Cádiz TV. Se trata de un club que ya ha tenido relación con la familia Gudelj, ya que su hermano Dragisa militó en el filial amarillo durante temporada y media antes de marcharse al Córdoba CF, club en el que tuvo que decir adiós al fútbol por sus problemas cardiacos.

El Cádiz está buscando reforzar su centro del campo, y el serbio podría brindarle la experiencia necesaria para intentar cuajar una mejor temporada en LALIGA HYPERMOTION. Allí, además, se reencontraría con un excompañero como Suso Fernández, junto al que alzó las dos Europa Leagues que aparecen en su palmarés.

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La salida de Gudelj

Pese a haberse establecido un diálogo para tratar su continuidad, apenas un par de semanas después del final de la temporada 2025/26, el Sevilla FC confirmaba que el capitán sevillista no continuaría en la plantilla. El jugador no lanzó ningún mensaje público, y el homenaje del club quedó desplazado hasta que regresara de sus vacaciones.

De momento, Gudelj continúa en Sevilla, preparándose por su cuenta para estar a disposición del entrenador que sea en el momento de que firme por un club. Su arraigo en Andalucía podría propiciar que el jugador se decida por la oferta cadista.