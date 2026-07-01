El Sevilla FC confirma siete salidas de golpe

Álvaro Borrego 01 JUL 2026 - 16:14h.

El club confirma, entre otras, la desvinculación de Alexis Sánchez, con el que no se ha alcanzado un acuerdo para su continuidad

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El Sevilla FC ha anunciado la salida de siete de los futbolistas que este 30 de junio concluían su vinculación con la entidad, agradeciéndoles su desempeño a lo largo de sus respectivas etapas en el club. Son los casos de Ørjan Nyland, César Azpilicueta, Batista Mendy, Nemanja Gudelj, Adnan Januzaj, Alexis Sánchez y Neal Maupay. Una noticia que se produce el mismo día que se ha anunciado el regreso de Odysseas Vlachodimos, cuyo compromiso con la entidad ha terminado dando sus frutos para que alargue un año más su cesión.

Aunque era de sobra conocido, y anunciado Gudelj deja el Ramón Sánchez-Pizjuán después de nada menos que 261 partidos oficiales repartidos en siete campañas y siendo el quinto extranjeros con más encuentros disputados en el club. 196 de ellos fueron de LALIGA EA Sports, 23 de la Copa del Rey, 21 de la UEFA Europa League, 19 de la UEFA Champions League y 2 de la UEFA Supercup. Fue en Europa donde consiguió tocar plata como blanquirrojo, levantando la UEL de 2020 en Colonia -a cuya concentración llegó más tarde tras pasar el covid- y la de 2023 en Budapest.

En el caso de Adnan Januzaj han sido cuatro ejercicios, con cesiones intercaladas al Istanbul Basaksehir y a la UD Las Palmas, en las que vistió la camiseta sevillista en 30 ocasiones. Por su parte, el guardameta Nyland se marcha tras tres temporadas y 66 encuentros.

Tanto Azpilicueta, que anunció su retirada, como Batista Mendy -28 partidos-, Alexis Sánchez -30 partidos- y Neal Maupay -12 partidos-, han pertenecido al club en la recién finalizada temporada 2025-2026. El club ha querido destacar su profesionalidad y compromiso y desearles a todos ellos la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales.

El caso de Alexis Sánchez es el único que tenía un contexto distinto, pero finalmente no ha podido ser. A pesar de la buena predisposición de las partes para materializar un acuerdo, no se ha podido llegar a un entendimiento y el futbolista chileno abandona de manera definitiva la disciplina hispalense después de concluir su vinculación este 30 de junio. El propio José Ignacio Navarro desveló en su presentación estar en conversaciones para extender su contrato, habida cuenta que la intención de ambos era la misma, pero el diálogo se ha ido enrevesando hasta el punto de haber encallado y, de mutuo acuerdo, haber desestimado la posibilidad de ver al atacante una temporada más con la elástica blanquirroja.