María Trigo 01 JUL 2026 - 13:14h.

El club ha anunciado su vuelta con un emotivo vídeo

Sergio Rico se ofrece al Sevilla FC: "Me encantaría volver"

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Fichaje importantísimo del Sevilla FC de cara a la temporada 26/27: Odysseas Vlachodimos seguirá defendiendo la portería de Nervión. El club acaba de hacer oficial que ha llegado a un acuerdo con el Newcastle United para lograr su cesión por segundo año consecutivo. El anuncio llega con un emotivo vídeo en el que el portero griego le jura amor eterno al Sevilla, al sevillismo y a la ciudad.

Odysseas Vlachodimos lo tenía claro

A pesar de la delicada situación económica que atraviesa la ciudad, el guardameta tenía muy claro que su principal misión era continuar en el Sevilla FC y lo ha conseguido. Su deseo de repetir cesión se ha impuesto a otras opciones que tenía sobre la mesa el Newcastle. Como prueba de lo importante que fue para él su pasada temporada en el equipo, es el vídeo con el que la entidad ha anunciado su regreso.

Como se puede ver, con la voz de fondo del propio Odysseas Vlachodimos, aparecen, acompañado de las muchas buenas intervenciones que realizó, diferentes símbolos de Sevilla y del Sevilla FC que dejan claro que unos meses le han valido para enamorarse de la ciudad, del club y del sevillismo. "No hace falta que digas nada. Sé lo que eres. Sé quienes sois. Porque lo he vivido. Porque lo he sentido. Quiero volver a ser uno de vosotros. Defender las murallas de este sentimiento. Proteger a quienes nunca nos dejaron solos. Porque esta es mi ciudad. Porque este es mi escudo", relata el portero en un perfecto castellano.

De Vlachodimos a Sergio Rico

Este anuncio llega cuando Sergio Rico, canterano y portero del Sevilla FC en el pasado, ha concedido una entrevista en el podcast La Otra Grada ofreciéndose para ser un activo más: "Me encantaría volver al Sevilla, sería volver a mi casa, donde yo he pasado más tiempo incluso que en mi propia casa. Ellos me han ayudado en mi educación porque he pasado mucho tiempo en la ciudad deportiva y aún me siento bien, me siento fuerte al 100% y me encantaría ayudar al equipo en todo lo posible desde la portería. Sería un auténtico placer volver al equipo de mi corazón. Lo más bonito y lo más especial de mi vuelta al Sevilla sería que esta vez estarían mis hijos viéndome en la grada".