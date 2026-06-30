Vlachodimos aprieta al Newcastle para volver al Sevilla FC

Álvaro Borrego 30 JUN 2026 - 16:35h.

El guardameta quiere regresar al Sevilla, que asumiría un porcentaje mayor de la ficha

2027, un horizonte positivo para la renovación del Sevilla FC

Compartir







El Sevilla FC y el Newcastle inglés están negociando una nueva cesión del portero griego Odysseas Vlachodimos al conjunto andaluz, que esta temporada asumiría un alto porcentaje de su ficha e incluso intentaría incluir una opción de compra en el contrato de préstamo, según informaban los compañeros de la agencia EFE. El guardameta de 32 años tiene contrato con los británicos hasta junio de 2028 pero estos no cuentan con él, habida cuenta de la incorporación hace unas semanas del guardameta francés Ewen Jaouen por más de 25 millones de euros para competir por la titularidad con el internacional inglés Nick Pope.

De este modo, el portero heleno comunicó al club británico que la única salida que estaba dispuesto a aceptar era una nueva cesión al Sevilla, adonde llegó a préstamo el pasado mes de agosto para completar una temporada exitosa a pesar de los 53 goles encajados en 34 partidos disputados, ya que se erigió como uno de los bastiones para la permanencia de los sevillistas.

PUEDE INTERESARTE La Fiorentina se interesa por Oso, que no saldrá del Sevilla a cualquier precio

El encargado en materia de fichajes trabaja codo con codo con los agentes del futbolista, casi a diario, para intentar que el Newcastle, de una manera u otra, ceda en sus pretensiones. La tarea, como es sabido, no es ni mucho menos sencilla, pero el optimismo en el Sánchez-Pizjuán no se apaga y se cree que, con paciencia, podría cerrarse una operación altamente compleja.

El mejor fichaje de Antonio Cordón llegó con unas condiciones muy ventajosas que difícilmente se van a volver a repetir, y ahora el Newcastle United ya ha visto cómo se colocaba en el mercado un activo que no había sido utilizado en el periodo que permaneció en el club inglés. Tendrá ofertas y el Sevilla peores cartas que sus rivales, pero en esto del fútbol importa y mucho el deseo de los futbolistas. Y parece que se puede terminar imponiendo.

En una publicación reciente en sus redes sociales, Odysseas explicitó su intención de cerrar otra cesión en el Sevilla en los primeros días de julio y las conversaciones entre clubes avanzan, si bien aún faltan detalles por concretas, como la cuantía de la opción de compra que debe incluirse en el contrato.

Nacido en Stuttgart y formado en el club de la capital de Baden-Wurtemberg, el portero internacional griego debutó en 2015 en la Bundesliga antes de firmar por el Panathinaikos, desde donde fue traspasado al Benfica, club en el que jugó cinco temporadas antes de ser traspasado al Nottingham Forest que, a su vez, lo vendió al Newcastle por 24 millones de euros.