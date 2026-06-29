Ángel Cotán 29 JUN 2026 - 21:09h.

El delantero habla tras la sentencia

La Audiencia corrige su sentencia y Rafa Mir apelará antes del inicio de la pretemporada del Sevilla FC

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Rafa Mir rompe su silencio. Tras hacerse pública la sentencia por agresión sexual, el delantero centro ha decidido hablar públicamente. El modo elegido ha sido un vídeo difundido a través de sus perfiles oficiales. Con contrato en vigor hasta junio de 2027 en el Sevilla FC, el futbolista cartagenero habla del recurso presentado, muestra su sorpresa por aspectos concretos de la sentencia e incluso habla de su futuro profesional.

Tras el comunicado oficial del Elche CF confirmando que ejecutaba la cláusula de extinción recogida en el contrato del ariete, el futuro de Rafa Mir es toda una incógnita. Pese a ello, el atacante asegura que se centrará en ello.

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Rafa Mir rompe su silencio tras la sentencia

Este es el discurso al completo de Rafa Mir difundido a través de sus perfiles oficiales: "Hola a todos. Quería dirigirme a vosotros después de conocerse la sentencia de estos días. Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior.

Durante el procedimiento, se aportaron vídeos y otros documentos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración. También me ha sorprendido especialmente que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior.

Por ese motivo hemos decidido recurrir y seguiremos defendiendo nuestra posición por las vías legales correspondientes. Por respeto al proceso y a todas las personas implicadas no voy a entrar a debatir públicamente como he hecho todo este tiempo. Mi defensa seguirá donde corresponde: en los tribunales.

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Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado y respetado. Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar que la justicia siga su curso. Gracias por escucharme".