La Audiencia corrige su sentencia y Rafa Mir apelará antes del inicio de la pretemporada del Sevilla FC

David Torres Valencia, 22 JUN 2026 - 12:45h.

El futbolista se dirigirá al TSJ en un plazo no superior a diez días

El próximo paso judicial de Rafa Mir antes de recurrir la sentencia que lo envía a prisión

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Rafa Mir no se da por vencido. Para él, a pesar de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, todavía hay pelea judicial para evitar la cárcel. Así, tal y como ha venido informando ElDesmarque, el delantero del Sevilla FC ha conseguido que el Tribunal que lo condenó a ocho años y medio de prisión rectifique su sentencia, al menos por lo que a la forma se refiere. El detalle es clave para la defensa del futbolista que ya planifica su siguiente paso. Este llegará, necesariamente, antes del comienzo de la pretemporada del Sevilla, club propietario de sus derechos y que ya sabe que el Elche no ejercerá su opción de compra.

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La rectificación de la sentencia y el siguiente paso de Rafa Mir

El abogado defensor de Rafa Mir, Jaime Campaner, ha logrado que la Audiencia modifique su sentencia pidiendo una aclaración de la misma. Su único propósito en esta fase era que se rectificara el error material consistente en que la sentencia recogiera que sí cabe recurso apelación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde el año 2015, y no sólo de casación ante el Supremo. El matiz es clave porque, a esa instancia se va a dirigir ahora Rafa Mir.

En estos momentos, Rafa Mir y su abogado trabajan en un recurso que le dé más peso a otras declaraciones escuchadas en la Audiencia (policía) y lograr así una absolución o, al menos, una rebaja de la pena de prisión. Tienen de plazo diez días tras conocer la rectificación, período que acaba el 30 de junio próximo, por lo tanto, antes de que se inicie la pretemporada con el Sevilla FC (prevista para el 3 de julio), a la que, en condiciones normales se habría sumado. De momento, el club ha dado su versión oficial en un comunicado mientras estudia qué hacer con el futbolista que, de forma inequívoca, mantiene que es inocente.