Basilio García Sevilla, 09 JUN 2026 - 11:38h.

Los futbolistas están citados el 3 de julio y el 6 será el primer entrenamiento

El Sevilla FC jugará con el Bayer Leverkusen en pretemporada

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El Sevilla FC sigue caminando con la temporada 2026/27 en el horizonte, y poco a poco se van conociendo detalles de su preparación estival. Este martes, el club ha dado a conocer las fechas en las que se iniciarán los entrenamientos de pretemporada.

Los jugadores están citados el viernes 3 de julio para comenzar a pasar las pertinentes pruebas médicas que dan inicio a la pretemporada en los dos días siguientes, el sábado 4 y el domingo 5 de julio. Ya el lunes, 6 de julio, los profesionales sevillistas se pondrán de nuevo a las órdenes de Luis García Plaza para iniciar el trabajo de campo, toda vez que ha quedado confirmado que el madrileño seguirá siendo el entrenador tras haber atado la permanencia hace apenas tres semanas. Por primera vez, el club ha publicado de manera oficial que continua a cargo del equipo.

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El equipo comenzará a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde se han desarrollado íntegramente las últimas dos pretemporadas. Sin embargo, en el club contemplan la posibilidad de volver a realizar una concentración de pretemporada fuera de Sevilla, huyendo del intenso calor estival de la capital andaluza, barajando la opción de marcharse a Países Bajos durante unos días en los que disputaría varios partidos amistosos.

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La agenda de amistosos del Sevilla

De momento, el equipo nervionense tiene confirmados dos partidos amistosos, ambos lejos de las fronteras españolas. El primero será el 19 de julio ante el KS Cracovia, con motivo del 120º aniversario del equipo polaco. El segundo, el 8 de agosto, una semana antes del inicio de LALIGA EA SPORTS, día en el que visitará al Bayer Leverkusen en tierras alemanas para disputar un encuentro de nivel.

Queda por conocer el resto del calendario de pretemporada del Sevilla, incluido la disputa del Trofeo Antonio Puerta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero ya se sabe que el 6 de julio comienza a andar el Sevilla FC de la 2026/27, que tiene el objetivo de no sufrir tanto como en las últimas temporadas.