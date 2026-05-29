El Sevilla FC jugará con el Bayer Leverkusen en pretemporada

Álvaro Borrego 29 MAY 2026 - 13:18h.

El duelo se celebrará el sábado 8 de agosto a las 15:30 horas en el BayArena, siendo este el segundo amistoso confirmado de la pretemporada

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El Sevilla FC sigue conformando su calendario de amistosos para la pretemporada 2026/2027. El primer equipo tiene ya una segunda fecha confirmada y visitará tierras alemanas para medirse al Bayer Leverkusen el próximo sábado 8 de agosto a las 15:30 horas en el BayArena. El duelo ante el conjunto teutón supone la segunda cita confirmada de la pretemporada tras el duelo ya anunciado ante el KS Cracovia del próximo 19 de julio en Polonia.

El Bayer Leverkusen finalizó la pasada temporada de la Bundesliga en sexta posición, lo que le ha valido la clasificación para disputar la UEFA Europa League. Precisamente en este torneo conquistó el título en 1988 y llegó a la final en la temporada 2023-2024, cayendo en el partido decisivo frente a la Atalanta en un curso histórico en el que también logró ganar la Bundesliga por primera vez en su historia y conquistó su segundo título de Copa de Alemania, la DFB Pokal.

A pesar de haber coincidido en numerosas ocasiones en competiciones europeas, el Sevilla FC y el Bayer Leverkusen nunca se han medido en partido oficial y la de este verano será la primera sevillista al BayArena. Por su parte, el equipo nervionense volverá a visitar Alemania en su pretemporada, donde ya disputó amistosos en 2023, cuando se midió al Hansa Rostock y al Magdeburg, y en 2025 con una visita al Schalke 04.