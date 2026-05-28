Basilio García Sevilla, 28 MAY 2026 - 10:47h.

Jugará ante el KS Cracovia el partido de su 120 aniversario el próximo 19 de julio

La indecisión que 'frena' la planificación del Sevilla

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Mientras las informaciones sobre la venta van y vienen, este jueves se ha producido un hecho relevante en el Sevilla FC. El club no tiene más remedio que reactivarse, y precisamente un día después de la reunión que ha dinamitado la operación con Sergio Ramos y el grupo inversor que traía con él, se ha confirmado la primera fecha importante del próximo verano en clave sevillista.

Así las cosa, el KS Cracovia SA ha confirmado este jueves que disputará un partido amistoso contra el Sevilla en tierras polacas. Será el 19 de julio, a las 16.00 horas, cuando los sevillistas jueguen en el estadio Cracovii im. Józefa Piłsudskiego para celebrar el 120 aniversario del club deportivo más antiguo de Polonia, un país que trae buenos recuerdos al cumplirse, precisamente este miércoles, el undécimo aniversario de la cuarta UEFA Europa League, conquistada en Varsovia ante el Dnipro ucraniano.

“El 120 aniversario del club deportivo más antiguo de Polonia merece una ocasión verdaderamente especial. El 19 de julio a las 16:00, dos clubes históricos, Cracovia y Sevilla, se encontrarán en el Estadio Cracovii. La historia, la tradición, el éxito y ciudades con un carácter único se unirán en un solo lugar, creando un día lleno de emoción y una atmósfera inolvidable. Esto será una verdadera celebración del fútbol, una que permanecerá en la memoria de los aficionados”, expresaba el club polaco en su anuncio en redes sociales, acompañado de un vídeo en el que precisamente se podía ver a Krychowiak marcando el primer gol sevillista en aquella final del Estadio Nacional de Varsovia. El Cracovia ha acabado la temporada en el decimotercer puesto de la liga polaca, competición que ha ganado en cinco ocasiones.

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Visita al Sánchez-Pizjuán

En el último partido de la temporada en el Sánchez-Pizjuán, el presidente, Elżbieta Filipiak y el director deportivo, Filip Trubalski, estuvieron presentes como invitados para el choque ante el Real Madrid.

Este anuncio activa el verano del Sevilla, que empieza a perfilar una pretemporada que ha estado en el aire durante las últimas semanas a la espera de lo que sucediera en el proceso de venta. Ahora, toca dar pasos adelante tras quedar la operación prácticamente descartada.