El Sevilla anuncia la renovación de Álvaro del Nido, hermano del presidente

Álvaro Borrego 26 MAY 2026 - 19:46h.

El extremo es hijo de Del Nido Benavente y hermano por parte de padre de Del Nido Carrasco

El último detalle de sevillismo de Vlachodimos

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El Sevilla FC ha anunciado la renovación de Álvaro del Nido Marcos, quien seguirá vistiendo la elástica sevillista en su paso a la etapa de juvenil. Una noticia que tiene su aquel, dado que es el hijo de José María del Nido Benavente y por tanto hermano del actual presidente de la entidad, Del Nido Carrasco. El futbolista de 16 años sigue quemando etapas en los escalafones inferiores del club, al que llegó desde muy pequeño, y esta temporada ha militado en las filas del Cadete de División de Honor Andaluza, campeón de su categoría, con el que ha disputado 19 partidos, logrando solo una asistencia contra el San Roque Balompié.

Álvaro del Nido Marcos fue uno de los integrantes del equipo que quedó subcampeón hace dos años en LALIGA Futures sub-14, siendo por entonces uno de los equipos más solventes del torneo. En aquel campeonato coincidió con apellidos ilustres como Israel Otero, nieto de Sanfokán, quien fuera jugador del Real Madrid o el Cádiz, Nacho Álvarez, hermano del futbolista del Levante y excanterano Carlos Álvarez, y otros como Murciano o Bruno Luque.

De la generación del 2010, Álvaro del Nido Marcos acumula ya ocho temporadas de experiencia en los escalafones inferiores del cuadro sevillista, a la que llegó después de haber dado sus primeras patadas en la escuela del exsevillista Rafa Paz. Se trata de un extremo con capacidad de jugar en ambas bandas y que ahora dará el salto a su etapa como juvenil.