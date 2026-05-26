María Trigo Sevilla, 26 MAY 2026 - 18:51h.

El jugador del Betis ha publicado un enigmático mensaje

El seleccionador de Colombia explica lo de Cucho Hernández y Nelson Deossa: "Muy bueno con el Betis"

Compartir







La primera temporada de Nelson Deossa en el Real Betis no va a ser recordada por sus grandes goles (no ha metido ninguno) ni por sus jugadas, donde quizá la única que se le quede en la mente al aficionado bético sea esa carrera por la banda en el minuto 87 frente al Valencia CF y que terminó con el gol de la victoria de Pablo Fornals.

Precisamente, a partir, Deossa desapareció bastante y, aunque luego volvió a tener minutos, su presencia se puede considerar casi residual. Un rendimiento muy por debajo de la inversión realizada y de lo que se esperaba de él. Además, ha estado envuelto en otras polémicas no relacionadas con su entrega en el terreno de juego.

El mensaje de Nelson Deossa

Tras poner fin a su primera temporada en el fútbol español, el centrocampista afronta un periodo vacacional en el que su futuro está por definir. Se ha quedado fuera de la lista de Colombia para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos y, además, sus últimas imágenes con el Betis han sido bastante llamativas.

Lejos de mostrar felicidad y de celebrar con sus compañeros el fin de curso con el objetivo de la Champions cumplido, a Deossa se le vio siempre en un segundo plano, alejado de los focos y sin acercarse a despedir a Adrián San Miguel. Asimismo, también se hizo viral una imagen en la que su amigo Abde le gasta una broma y él no hace nada.

Ahora, tras todos estos últimos acontecimientos, el futbolista ha publicado este martes por la tarde una stories en su cuenta de Instagram con un enigmático mensaje. Acompañado de una foto suya con el Betis, Deossa ha escrito lo siguiente: "Y recuerda…la Torre Eiffel no se construyó en un solo día y no hablo de la torre".