Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 10:13h.

Los minutos de Nelson Deossa

Nelson Deossa, señalado en las últimas semanas

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No está siendo, ni mucho menos, una temporada sencilla para Nelson Deossa. El futbolista colombiano llegó el pasado verano tras una importantísima inversión del Betis y a sus problemas físicos se le sumó una preocupante falta de ritmo respecto a sus compañeros. Meses después, su nombre sigue en la diana y el ex de Rayados no ha dudado en mandar un claro mensaje: "No esperes felicitaciones".

Nombre propio en redes sociales durante las últimas semanas, Deossa continúa sin ritmo ni continuidad en el Betis, situación que le ha llevado a ser, por momentos, el gran punto de críticas verdiblancas.

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A sus 26 años, Deossa estaba llamado a ser el gran referente del mediocampo, pero por el momento apenas ha participado en 16 encuentros en LALIGA y otros siete en Europa League, combinando titularidades con (bastantes) suplencias.

Ante las críticas, el jugador ha compartido dos stories en sus redes sociales que, aunque no mencionen directamente al aficionado, sí parece evidente que es un claro mensaje. La primera habla sobre las críticas, argumentando que debe ser consciente de que le criticarán "gente buena, humilde" pero también "gente estúpida y chismosa".

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La segunda, con algo menos de provocación, va incluso más directa y argumenta que "la gente solo ve el partido, no los entrenamientos".

Evidentemente, Deossa parece bastante molesto con todos los rumores que circulan a su alrededor y deberá respirar, tomar aire y superar este bache si realmente quiere triunfar en el Betis, club que apostó muy fuerte por él y que espera que responda a todas las expectativas.