La Ertzaintza identifica dos jóvenes del Athletic por intentar agredir a un grupo de béticos

Álvaro Borrego 23 MAR 2026 - 21:13h.

Los acusados han sido propuestos para sanción por contravenir la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

Optimismo, pero también realidad

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La Ertzaintza identificó este domingo a dos jóvenes de 18 años, seguidores del Athletic, por un intento de agresión a un grupo de aficionados del Real Betis en las inmediaciones de San Mamés. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras finalizar este domingo por la noche el partido entre el equipo bilbaíno y el sevillano, agentes de la Ertzaintza acudieron a una zona cercana al campo de San Mamés, tras recibir la llamada de una ciudadana alertando de que dos jóvenes hinchas del Athletic Club intentaban agredir a un grupo de aficionados béticos.

Tras la finalización del encuentro entre el equipo bilbaíno y el sevillano, agentes de la Ertzaintza intervinieron este domingo por la noche en una zona cercana al campo de San Mamés a petición de una ciudadana que requería su presencia.

Al parecer, dos jóvenes aficionados del Athletic Club, contraviniendo la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, intentaron agredir a un grupo de aficionados del equipo contrario cuando se encontraban en las inmediaciones del estadio, una vez finalizado el encuentro.

Una tercera persona intercedió entre ambas partes para evitar la agresión. Los aficionados béticos se refugiaron en un bar y, cuando los dos aficionados del club bilbaíno volvían para enfrentarse de nuevo a ellos, fueron interceptados por una patrulla de la Ertzaintza que procedió a su identificación y se les propuso para ser sancionados por infringir la citada Ley contra la violencia en el deporte.