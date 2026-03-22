Asís Martín 22 MAR 2026 - 20:28h.

Alineaciones confirmadas de Athletic Club y Real Betis en la jornada 29 de LALIGA

Ambos equipos se van ya al parón de selecciones tras esta jornada 29 de LALIGA EA SPORTS

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BilbaoSiempre es bueno irse a un largo parón de selecciones con un buen sabor de boca, algo que el Athletic Club lograba ante el Real Betis tras el partido que les ha enfrentado este domingo en San Mamés con motivo de la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS tras un choque que fue dirigido por el colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz.

Los leones de Ernesto Valverde, que ya ha iniciado su cuenta atrás de despedida en Bilbao, y los heliopolitanos de Manuel Pellegrini, dos teóricos aspirantes a jugar en Europa, llegaban sin embargo a su cita en la capital vizcaína con varias semanas sin conocer la victoria y han vencido los vascos con un marcador de (2-1) merced a los goles de Dani Vivian, Oihan Sancet y Pablo Fornals.

Con este resultado los vascos se van a este 'kitkat' del campeonato liguero con 38 puntos mirando hacia Europay los andaluces se quedan con 44 en busca de una quinta plaza que les mande a la UEFA Champions League aunque el RC Celta se ha puesto peleón con su goleada de hoy. A la vuelta del parón, ya metidos en el mes de abril, el Athletic deberá visitar al Getafe de Bordalás y el Betis recibir al RCD Espanyol en la jornada 30ª.

San Mamés ha acogido el encuentro número 140 entre Athletic Club y Real Betis en LaLiga

Dos viejos rockeros del campeonato, el técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, y el del Real Betis, Manuel Pellegrini, se han enfrentado con el de hoy en 16 ocasiones ya en LaLiga, con un balance de 6 victorias para el 'Txingurri', cinco empates y cinco triunfos para el chileno.

El Athletic Club puso el empuje y se fue claramente en ventaja al descanso en San Mamés

Los verdiblancos llegaban a Bilbao tras vapulear el jueves por (4-0) al Panathinaikos, pero ese desgaste para meterse en cuartos de la Europa League le ha permitido al Athletic salir con el turbo -ante un Betis muy rotado en su once- con varias llegadas y remates de Laporte, Yuri o Sancet sobre Pau López. Rápidamente Pellegrini ordenó frenar el ritmo, que no le convenía, y hacerse fuertes acumulando mucha gente atrás.

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Eso estabilizó el choque, enfriado aún más por el problema físico de Ángel Ortiz, que afortunadamente pudo seguir jugando. En esas el Athletic, con Antony y Ruibal desaparecidos, seguía intentando abrir el marcador y lo lograba merced al central Dani Vivian, quien -no llamado por Luis de la Fuente- hizo el 1-0 en el 25' con un buen tiro cruzado a la base del palo tras un bello pase de Iñaki Williams.

Ez Abde era el único que daba quebraderos de cabeza a la zaga vasca en un primer periodo en el que la mayoría de estadísticas ofensivas eran de tinte rojiblanco. De hecho se le anuló un segundo gol al borde del descanso por fuera de juego del hermano mayor de Nico Williams, pero el VAR lo corrigió y el gol de Oihan Sancet acabó subiendo al tanteador poco antes de que Pau sacase además una última llegada a los pies de Guruzeta.

Pero el Real Betis reaccionó a la vuelta con los cambios de Pellegrini

En la segunda mitad Pellegrini metió 2 cambios de saque para intentar cambiar la cara a su equipo, lo hizo dominando el centro del campo con Altimira pero fue Alex Berenguer quien obligó a Pau a hacer un paradón en el 53' si bien el equipo del chileno empezó a pisar área con varios remates que se fueron arriba, con una clara de Abde.

Valverde reaccionó remozando su sala de máquinas ¡con Vesga de mediapunta y Sancet, hoy altamente mejorado, de falso 9! pero Pablo Fornals recortó distancias con un libre directo espectacular en el que el Athletic protestó por mover el balón poco antes de que el Betis empatase por medio de Bakambu, gol anulado por fuera de juego.

Llegaron los nervios a San Mamés que veía peligrar un triunfo que parecía casi hecho minutos antes, tanto es así que Valverde anuló dos cambios sobre la línea para meter otros dos diferentes. No le llegaba la camisa al cuerpo cuando se dieron 5 minutos de alargue por la revisión del VAR y los cambios. San Mamés se empezaba a vaciar cuando los nervios también hicieron flojear al Betis que no terminaba de acercarse a Unai Simón y terminó por dejarse los 3 puntos en Bilbao.