Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 18:12h.

Pellegrini valora el desgaste de las tres competiciones europeas

Pellegrini anuncia una alternancia entre Isco y Lo Celso: "Uno en cada competición"

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El Real Betis visita este domingo al Athletic Club en San Mamés en un duelo entre equipos que han participado esta campaña en competiciones europeas y que buscan repetir de cara a la próxima campaña. En el caso de los bilbaínos, en esta 25/26 han participado en la Champions League, lo que espera conseguir el cuadro verdiblanco con la quinta plaza de LALIGA EA Sports en una circunstancia que ha dejado una curiosa reflexión por parte de Manuel Pellegrini.

El técnico chileno, en sala de prensa, ha hablado sobre el desgaste europeo destacando que Europa League y Conference desgastan incluso más que la principal competición continental: "Yo creo que Europa desgasta. Tanto la Champions como la Europa League o la Conference. Yo creo que todavía la Europa League y la Conference, el día jueves, desgastan más porque están más cerca de jugar después por LALIGA e, inconscientemente, quizás se va dejando LALIGA de lado".

"Cosa que después, si por distintas razones uno queda eliminado de Europa, mira hacia LALIGA y está metido en posiciones inconfortables o intrascendentes que no le permiten llegar a aspirar a cosas más importantes", explicó Pellegrini.

Manuel Pellegrini prefiere esperar antes de hablar de la Champions

Eso sí, en medio de esta reflexión, Manuel Pellegrini ha insistido en no pensar ni mucho menos aún en la Champions a pesar de las dos principales vías de clasificación en las que está inmerso el Betis: "Lo que pasaría en supuesto caso es clasificar a la Champions lo podemos contestar, yo creo, cuando estemos en la Champions, pero ahora estamos tratando de ganar mañana al Athletic de Bilbao. Estamos tratando de mantener de aquí hasta el final de la temporada esa quinta posición que permite obtener la posibilidad de llegar a la Champions por esa vía. Estamos tratando, en Europa League, de seguir avanzando, lo que permite llegar a la Champions por otra vía".

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"Pero una vez que estemos, podemos discutir cómo es la mejor manera de planificar la temporada cuando se está en Champions porque creo que este año ha demostrado que los equipos que a lo mejor se centraron en la Champions quedaron fuera de LALIGA o viceversa. Así que no es fácil jugar en Europa, pero todo el mundo es la ambición que tiene para hacer una buena temporada", finalizó el técnico.