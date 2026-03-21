Basilio García Sevilla, 21 MAR 2026 - 14:38h.

El chileno hace oficial la convocatoria en la víspera del partido de la jornada 29

Lo Celso vuelve a entrenar con el grupo en una sesión sin Amrabat

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Poco después de que acabara la rueda de prensa previa que ha ofrecido Manuel Pellegrini este sábado, el técnico chileno ha ofrecido la lista de convocados para el partido que el Real Betis Balompié disputa este domingo en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS y muy especial en Bilbao al haberse anunciado que Ernesto Valverde no seguirá la próxima temporada como entrenador zurigorri.

Entre los citados se encuentra sólo tres ausencias, las ya conocidas de Isco y Gio Lo Celso por lesión además de la de Pablo García por decisión técnica. Al margen de ellos, el técnico chileno deberá descartar a otro de sus futbolistas para completar los 23 futbolistas que se sentarían en el banquillo bilbaíno en el último encuentro antes del parón de selecciones.

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En el caso de Pablo García, Manuel Pellegrini ha justificado esta decisión por el hecho de quitarle carga de minutos tras sus encuentros con el filial mirando también a su convocatoria con la sub 21 durante esta ventana internacional. En el caso de Lo Celso, el entrenador bético espera recuperar al argentino para el regreso a la competición del Betis.

La gran novedad es el regreso de Diego Llorente, que se perdió por sanción el encuentro ante el Panathinaikos y por lesión el duelo liguero contra el Celta. Amrabat ha entrado a pesar de no haberse ejercitado con el resto de compañeros este sábado para restarle carga de trabajo al marroquí.

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La convocatoria de Manuel Pellegrini para el Athletic-Betis

Estos son los citados por Pellegrini en una convocatoria de 24 futbolistas:

Porteros: Adrián San Miguel, Pau López, Álvaro Valles.

Defensas: Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan da Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Junior Firpo.

Centrocampistas: Sofyan Amrabat, Marc Roca, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Álvaro Fidalgo, Sergi Altimira, Nelson Deossa.

Delanteros: Antony, Ez Abde, Cucho Hernández, Chimy Ávila, Cédric Bakambu.