Basilio García Sevilla, 21 MAR 2026 - 12:09h.

El argentino ha trabajado parcialmente en una sesión sin el marroquí

Isco Alarcón confirma los avances en su recuperación

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Sin solución de continuidad tras el alegrón del jueves en la UEFA Europa League, el Real Betis Balompié ya se ha puesto el chip de LALIGA EA SPORTS, y piensa ya en el partido que este domingo le mide en San Mamés al Athletic Club de Ernesto Valverde, un entrenador que comienza la cuenta atrás para su despedida del club vizcaíno.

Este sábado, los verdiblancos han celebrado su última sesión de entrenamiento antes de viajar a tierras vascas, y lo han hecho con una novedad importante. Giovani Lo Celso, dos meses después de su lesión, ha vuelto a entrenar parcialmente con el grupo.

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El jugador argentino se lesionó el 22 de enero en la visita del Betis al PAOK de Salónica, en el que fue su último partido europeo de la temporada. Duró siete minutos sobre el césped del Toumba Stadium. Días más tarde, con el cierre del mercado, el club decidió descartarle para darle entrada al recién llegado Álvaro Fidalgo, pues se esperaba que su recuperación fuera más larga y se especulaba con que incluso no volviera a jugar durante toda la temporada.

Con todo, Lo Celso ha ido trabajando en su recuperación en las últimas semanas, y este sábado ha dado un gran paso adelante reincorporándose al grupo, aunque ha sido de forma parcial. Si todo marcha como se espera, en las próximas semanas debería ser uno más, y podría empezar a disfrutar de minutos tras el parón por los compromisos internacionales de Semana Santa. Estar en el Mundial de EEUU, México y Canadá es su gran objetivo tras perderse, también por lesión, la cita mundialista de 2022 en Qatar, donde Argentina fue campeona.

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Sin Amrabat

En el lado negativo de la sesión estuvo la ausencia de Sofyan Amrabat, que se ha ejercitado al margen en el gimnasio. El marroquí volvió a jugar con el Betis el jueves casi cuatro meses después, y en el club son cautos con su estado físico. No viajará con Marruecos y, teniendo en cuenta que no se ha ejercitado con el equipo, parece complicado que viaje a Bilbao, en un vuelo chárter que parte este sábado, a las 18.45 horas, desde el Aeropuerto de San Pablo.