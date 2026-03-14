La última hora sobre la vuelta de Isco Alarcón y Lo Celso

Álvaro Borrego 14 MAR 2026 - 13:15h.

El entrenador reconoció que Isco "ha ido mejorando"

Los plazos de Giovani Lo Celso

Compartir







El Real Betis comienza a ver la luz al final del túnel. Sofyan Amrabat, una vez recuperado de su lesión, regresa a una convocatoria 107 días después, lo que supone todo un refuerzo de campanillas para Manuel Pellegrini en este tramo final de temporada. Mientras tanto, Isco Alarcón sigue trabajando en solitario, aunque ya ha realizado algún trabajo sobre el césped. El jugador acude diariamente a la ciudad deportiva para tratarse con los readaptadores y será su dolor, cuando remita, el que marcará cuándo realmente está preparado para competir. Podría estar de vuelta a principios/mediados de abril. Si todo va según lo previsto, el entrenador espera poder contar con él después del parón de Semana Santa. Aunque este sábado fue más reservado, el técnico chileno reconoció hace una semana que espera tenerlo de vuelta para principios del próximo mes.

"Lo de Isco es cartílago, va evolucionando día tras día. Son unas lesiones por las que puede mejorar o empeorar. Por suerte ha ido mejorando últimamente y ya veremos cuándo puede volver a estar con el grupo. Lo de Gio es muscular, ya está haciendo trote, así que esperamos que esté lo antes posible", reconocía Manuel Pellegrini este sábado, sembrando algo más de optimismo entre los béticos.

Sobre Lo Celso, ni el futbolista, ni el club, van a tomar riesgo alguno en su vuelta y entienden que es primordial que se recupere al 100% antes de volver a pisar el césped, por lo que, una vez que vuelva al grupo, Lo Celso necesitará varias semanas de trabajo para ganarse un puesto en competición oficial. El objetivo está marcado y aunque no es sencillo... todos esperan que el atacante vuelva antes de cerrar el curso.

En lo que respecta a Isco, durante todo este proceso en el Real Betis no se han atrevido a dar un pronóstico certero y siempre han optado por mantener la cautela, dado que la vuelta del jugador dependerá única y exclusivamente de cómo se encuentre el propio futbolista. Las voces más optimistas señalan a mediados de abril, justo en esos presumibles cuartos de final de la Europa League, cuando se pueda materializar su reaparición en los terrenos de juego, aunque ninguna de las voces consultadas se atreve a decir con certeza cuándo se materializará la tan anhelada vuelta. Sea como fuere, su regreso podría consumarse a mediados de abril.

"También ha ido evolucionando bastante bien en su recuperación. No estará antes (del parón). Después del parón veremos si se logra integrar a los trabajos grupales. Una vez se integra al grupo siempre son una o dos semanas para recuperarse. Tanto él como Gio ninguno de los dos está para antes del parón", explicaba hace una semana Manuel Pellegrini.