Álvaro Borrego 14 MAR 2026 - 13:00h.

El marroquí reaparece cuatro meses después de su lesión

Pellegrini por fin pone fecha a la vuelta de Isco Alarcón: "Veremos si se logra"

Compartir







Es la gran noticia del día. Sofyan Amrabat regresa a una convocatoria casi cuatro meses después. El marroquí se lesionó el pasado 27 de noviembre en la visita del Utrecht a La Cartuja, después de ese golpe fortuito que se produjo con Isco Alarcón. Por momentos forzó para jugar el derbi de la primera vuelta, y también contra el FC Barcelona, pero ese ímpetu avivó sus problemas. Reapareció puntualmente en la Copa África, pero aún no estaba recuperado al cien por cien y eso complicó su lesión, teniendo que marcharse a Países Bajos para pasar por quirófano. Una vez concluida la recuperación en su país natal, el centrocampista reapareció de forma parcial con el grupo este lunes y tras varias sesiones con normalidad, Manuel Pellegrini lo considera listo para volver a competir. Estará disponible para este Real Betis - Celta de Vigo.

"Es una lesión de cartílago, van evolucionando a medida que van pasando los días. Ya está entrenando normal, para 90 minutos no está, pero lo importante es que ya no siente dolor, se siente al 100% e irá aportando", reconocía el entrenador.

A su vez, el entrenador confirmó las ausencias de Diego Llorente y Pablo García. El central sufrió un golpe en Atenas y deberá tener unos días de reposo. Tampoco podrá jugar el jueves por sanción. El canterano regresó de Grecia y viajó directamente para incorporarse a la concentración del Betis Deportivo, que este sábado juega un partido vital por la permanencia. Son las dos bajas de la convocatoria.

De esta manera, Isco Alarcón y Gio Lo Celso se quedarían como los únicos lesionados del Betis. Las voces más optimistas señalan a mediados de abril, justo en unos presumibles cuartos de final de la Europa League, cuando se pueda materializar la reaparición de Isco Alarcón, aunque ninguna de las voces consultadas se atreve a decir con certeza cuándo se materializará la tan anhelada vuelta. Sea como fuere, el pasado viernes Manuel Pellegrini arrojó algo más de luz. Y, si todo va según lo previsto, su regreso podría consumarse después de Semana Santa.