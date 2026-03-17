Basilio García Sevilla, 17 MAR 2026 - 18:38h.

El futbolista ha respondido a ElDesmarque a la salida del entrenamiento del Betis

La última hora sobre la vuelta de Isco Alarcón y Lo Celso

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En el Real Betis Balompié esperan como agua de mayo a su gran figura, aunque todo hace indicar que estará a disposición antes del mes de las flores. Isco Alarcón solo ha jugado dos ratos en lo que va de temporada tras enlazar dos lesiones graves, pero no ha dejado de ser noticia ni un solo día en clave verdiblanca. Ahora, que se acerca su reaparición, más si cabe.

Este martes, el Betis ha vuelto a los entrenamientos tras el partido del domingo ante el Celta de Vigo, el enésimo en el que no pudo estar Isco, que solo ha jugado unos minutos ante el Girona y el Utrecht, antes de que se lesionara al recibir una patada ‘amiga’ de Sofyan Amrabat. Desde entonces, solo el marroquí ha podido regresar a una convocatoria verdiblanca, pero el malagueño continúa en su proceso de recuperación.

La figura del ex del Real Madrid sigue siendo de las más aclamadas por el beticismo pese a su inactividad, y así ha quedado demostrado este martes a la salida de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Ha firmado una camiseta, ha grabado un vídeo para felicitar una comunión y ha hecho las delicias de los béticos presentes en la Avenida de Italia.

Pero lo más importante se lo ha dicho a las cámaras de ElDesmarque. Cuestionado por Tito González sobre si ya estaba haciendo carrera continua, Isco ha hablado: “Un poco, un poco”. Pocas palabras, pero esperanzadoras para el beticismo, que sueña con ver al de Arroyo de la Miel aportando su inmensa calidad en un tramo final de temporada que puede ser muy ilusionante.

Los plazos con Isco

Con todo, la recuperación total de Isco Alarcón parece estar cercana. El jugador sigue trabajando en solitario y, como él mismo ha confirmado, hace carrera continua sobre el césped, además de acudir diariamente a la ciudad deportiva para tratarse con los readaptadores.

Será su dolor, cuando remita, el que marcará cuándo realmente está preparado para competir. Podría estar de vuelta a principios/mediados de abril. Si todo va según lo previsto, el entrenador espera poder contar con él después del parón de Semana Santa. Manuel Pellegrini reconoció hace un par de semanas que espera tenerlo de vuelta para principios del próximo mes. “Lo de Isco es cartílago, va evolucionando día tras día. Son unas lesiones por las que puede mejorar o empeorar. Por suerte ha ido mejorando últimamente y ya veremos cuándo puede volver a estar con el grupo”, comentaba el chileno, sembrando algo más de optimismo entre los béticos.