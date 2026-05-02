Andrea Esteban 02 MAY 2026 - 23:19h.

El equipo espera el partido del Real Madrid para proclamarse campeón

Uno por uno del FC Barcelona ante Osasuna: Pedri y Joan García sostienen y Lewandowski golpea

Compartir







El FC Barcelona ha dado un paso más hacia el título de LaLiga EA Sports tras su victoria en El Sadar ante CA Osasuna, pero Hansi Flick prefirió enfriar la euforia y poner el foco en el trabajo hecho.

“El partido ha sido muy difícil”

El técnico alemán valoró la dificultad del encuentro, especialmente en el primer tiempo: “Están celebrando. Estoy feliz por el equipo y por el club. El partido ha sido muy difícil, sobre todo en el primer tiempo. Queríamos ganar aquí”.

Flick destacó la solidez defensiva en los momentos clave: “Defendimos bien en la recta final del encuentro”.

Además, explicó algunos de los ajustes tácticos que marcaron la segunda parte: “En la primera parte también controlamos, pero mejor en la segunda. El cambio de De Jong fue por la amarilla de Gavi y Rashford entró para darle velocidad al partido”.

El título, en pausa

A pesar de la victoria, Flick evitó lanzar las campanas al vuelo sobre el alirón: “Hicimos el trabajo hoy y eso es lo importante. Lo que pase mañana no está en nuestras manos”.

PUEDE INTERESARTE Hansi Flick anuncia su primer fichaje para la próxima temporada y le compara con Philipp Lahm

El técnico dejó claro que el equipo celebrará cuando sea oficial: “Ganar un título siempre se celebra si es mañana o la próxima semana. Lo celebraremos cuando llegue. Ahora tenemos que esperar”.

El Barça queda así a un paso del campeonato, pendiente de otros resultados para poder cantar el alirón.