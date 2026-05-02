Uno por uno del FC Barcelona ante Osasuna: Pedri y Joan García sostienen y Lewandowski golpea

Saray Calzada 02 MAY 2026 - 22:54h.

Pedri y Joan García fueron los mejores para los culés

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El Barça tenía que dar el primer paso hacia el alirón en Pamplona. Hansi Flick hizo su trabajo y puso a lo mejor que tenía disponible para ganar el partido. A los azulgrana les costó generar en el primer tiempo. Osasuna esperaba bien colocado y esperaba a hacer alguna contra con los espacios que dejaban en defensa y algún susto se llevaron. Pedri y poco más hacía algo diferente para inquietar la portería de Sergio Herrera.

En el segundo tiempo, el equipo pareció mejorar algo, pero las ocasiones no llegaban. El técnico alemán movió el banquillo y Rashford metió algo más de electricidad en el ataque, pero sin que fuere un acoso constante. Los goles llegaron a partir del minuto 80. Lewandowski y Ferran Torres marcaron primero y Raúl García recortó distancia. Con esta victoria, el FC Barcelona tiene a un paso el título.

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Los titulares del Barça

Joan García (7): sacó muy buena mano a Budimir tras un disparo ajustado al palo y otra a Rubén García.

Eric García (6): una posición no tan habitual para él, pero rindiendo al mismo nivel que viene demostrando todo el curso en el resto de posiciones que ha ocupado en el campo.

Pau Cubarsí (5): no tuvo mucho trabajo, pero en una salida de balón cometió un error que a punto estuvo de costarle caro al Barça.

Gerard Martín (5): seguro y sin errores en defensa.

Cancelo (4): muy incisivo en banda izquierda, pero sus carencias en la faceta defensivas estuvieron presente.

Gavi (4): se cargó muy pronto de una tarjeta amarilla y más allá de eso poco pudo aportar a la salida del balón.

Pedri (8): capitán y director de orquesta ante los rojillos, pero muy solo en cuanto a llevar las ideas para la creación del juego.

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Fermín López (6): fue de más a menos. No cuajó su mejor partido con el Barça, pero dio la asistencia a Ferran Torres para hacer la sentencia.

Dani Olmo (4): muy intermitente sus apariciones en el campo.

Roony Bardghji (4): muy desaparecido. Apenas pudo desbordar y encarar a los defensores.

Robert Lewandowski (6): su pelea con los defensores y luchar por el último balón siguen ahí, pero la puntería es algo que le viene faltando más esta última temporada. En el minuto 80 cazó de las pocas que tuvo.

Los suplentes de Hansi Flick

Marcus Rashford (7): nada más entrar tuvo una ocasión y le puso otra chispa al ataque del Barça. Puso el centro en el gol de Lewandowski

Frenkie de Jong (4): sin apenas incidencia en el juego del Barça desde que entró.

Ferran Torres (6): la única que tuvo la marcó.

Roland Araujo (s.c):

Marc Bernal (s.c):