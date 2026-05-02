Alineaciones confirmadas de Osasuna y FC Barcelona en la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes Pamplona, 02 MAY 2026 - 19:59h.

Víctor Muñoz y Lamine Yamal, las dos ausencias destacadas del partido en El Sadar

Hansi Flick anuncia su primer fichaje para la próxima temporada y le compara con Philipp Lahm

Compartir







CA Osasuna y FC Barcelona ya han confirmado sus alineaciones titulares de cara al partido correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS. Tanto Alessio Lisci como Hansi Flick ya han adelantado sus onces que saldrán de inicio en el partido de El Sadar. Entre las ausencias destacadas del encuentro, Víctor Muñoz por lesión se une a la conocida baja de Lamine Yamal. Ambos futbolistas, llamados a estar en el Mundial con España este verano, no estarán sobre el césped.

Por parte de Osasuna, Alessio Lisci apuesta por Sergio Herrera en portería. El meta estará escoltado por Alejandro Catena y Enzo Boyomo como pareja de centrales, con Valentin Rosier en el lateral derecho y Javi Galán cerrando la defensa en el lateral izquierdo, aunque con marcada vocación ofensiva.

PUEDE INTERESARTE La risa y el vacile de Joan Laporta cuando le preguntan por Julián Álvarez

En el doble pivote, Lucas Torró formará junto a Jon Moncayola, repartiéndose las alturas y también el ancho del campo. Por la banda derecha actuará Rubén García, con Raúl Moro tirado a la izquierda para cubrir la baja de Víctor Muñoz. Moi Gómez será el enganche, y Ante Budimir será el delantero centro.

De este modo, Osasuna sale con: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galán; Torró, Moncayola; Rubén García, Moi Gómez, Moro y Budimir.

PUEDE INTERESARTE Hansi Flick recupera músculo para El Sadar con dos altas médicas y una baja clave en defensa

Por su parte, Hansi Flick mantiene a Joan García en la portería. La defensa la formarán Pau Cubarsí y Gerard Martín, la pareja ya asentada en los últimos meses, con Eric García como lateral derecho y Joao Cancelo cerrando la defensa en el lateral izquierdo, aunque, del mismo modo, buscando mucho la profundidad por ese costado.

En el centro del campo, el técnico alemán mantiene a Gavi como pivote, con Pedri jugando más suelto y marcando el ritmo del juego. Por la banda derecha, Roony Bardghji tendrá la oportunidad de reivindicarse en ausencia de Lamine Yamal, con Fermín López tirado a la banda izquierda, Dani Olmo actuando como mediapunta y Robert Lewandowski como punta de lanza.

De este modo, el once del Barcelona lo forman: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Roony, Dani Olmo, Fermín y Lewandowski.